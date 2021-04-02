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۱۳ فروردین ۱۴۰۰، ۲۱:۴۷

روایت آکسیوس از پشت پرده نشست برجام؛

اروپایی ها مواضع سرسختانه ای داشتند/ ایران کوتاه نیامد

اروپایی ها مواضع سرسختانه ای داشتند/ ایران کوتاه نیامد

یک وبگاه آمریکایی می گوید در نشست امروز کمیسیون مشترک برجام، اروپایی ها به ویژه فرانسه اصرار داشتند ایران را پای میز مذاکره مستقیم با آمریکا بنشانند که ناکام ماندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آمریکایی آکسیوس با اشاره به پشت پرده نشست کمیسیون مشترک برجام که امروز به طور مجازی برگزار شد؛ از مواضع سرسختانه اروپایی‌ها و مقاومت سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران در قبال خواسته آنها خبر داد.

گفته می‌شود که عراقچی از صدور بیانیه مشترک در پایان جلسه امتناع کرد چرا که با حضور آمریکایی‌ها در نشست هفته آتی وین موافق نبوده است.

او در نهایت گفته چنانچه آمریکایی‌ها همزمان در وین حضور داشته باشند و طرفین دیگر برجام مایل به صحبت با آنها باشند، مانعی ندارد اما ایران با آنها دیداری نخواهد داشت.

آنطور که گفته می‌شود طرف‌های اروپایی برجام خیلی روی مسئله مذاکرات مستقیم تاکید کرده و مدعی شده‌اند که پیشنهادهای دولت بایدن از حد تصور بهتر است!

بنظر می‌رسد، اصرار نماینده فرانسه از همتایان انگلیسی و آلمانی بیشتر بوده تا آنجا که مدام خطاب به عراقچی، گفته می‌شد که مواضع ایران غیرسازنده است.

به گزارش مهر، ادعای آکسیوس درباره پشت پرده نشست کمیسیون مشترک برجام در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بلافاصله بعد از اتمام نشست اطمینان داد که دیدار رو در رویی میان دو طرف آمریکایی و ایرانی صورت نخواهد گرفت چرا که این کار لزومی ندارد.

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم مدعی است که مقامات آمریکا در نشست وین شرکت می‌کنند اما مذاکرات با ایران غیر مستقیم خواهد بود و آنها با شرکای اروپایی و چین و روسیه وارد گفتگو می‌شوند.

کد مطلب 5179651
مریم خرمایی

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    نظرات

    • IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
      1 0
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      با تشکر از خانوم مریم خرمایی.
    • ز ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
      3 0
      پاسخ
      مردم ایران دیگر کاری با انها ندارند
    • حسن IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
      1 0
      پاسخ
      با توجه به پیشینه مذاکرات درباره برجام و نتایج حاصله ان لطفاً ترتیبی اتخاذ گردد که در تمام مذاکرات حتماً چند نماینده از طرف مقام معظم رهبری و همچنین از طرف سپاه پاسداران حضور داشته باشند .
    • IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
      1 0
      پاسخ
      آمریکا برای خروج از برجام با کسی مذاکره نکرد که امروز برای بازگشتش به برجام نیازی به مذاکره باشد.

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