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۱۳ فروردین ۱۴۰۰، ۲۳:۳۸

قطر و انگلیس توافقنامه همکاری بین نیروهای هوایی امضا کردند

قطر و انگلیس توافقنامه همکاری بین نیروهای هوایی امضا کردند

خبرگزاری رسمی قطر از امضای یادداشت تفاهم همکاری میان نیروی هوایی این کشور و انگلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی قطر (قنا) از امضای توافقنامه همکاری میان نیروهای هوایی این کشور و انگلیس خبر داد.

بر اساس این گزارش، این توافقنامه روز پنج شنبه توسط «خالد بن محمد العطیه» وزیر مشاور در امور دفاع قطر و «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس امضا گردید و متضمن آموزش مشترک میان نیروهای هوایی قطر و انگلیس درباره بکارگیری هواپیمای«Hawk» و «Voyager» برای سوخت گیری هوایی هواپیماهای نیروی هوایی قطر است.

العطیه این توافقنامه را گامی مهم در راستای مشارکت میان نیروی هوایی قطر و انگلیس برشمرد و افزود که آموزش مشترک بکارگیری هواپیماهای هاوک، عاملی مهم برای افزایش ظرفیت عملیات و هماهنگی میان نیروهای هوایی دو کشور است.

طرف انگلیسی هم همکاری میان متحدان بین المللی را برای مقابله با چالش‌های امنیتی ضروری دانست و با عنوان کردن شراکت طولانی مدت با قطر به عنوان یکی از این ضرورت‌ها، گفت: ما به همکاری مشترک برای تبادل تجربیات و مهارت‌ها و نیز تقویت امنیت جهانی ادامه می‌دهیم.

کد مطلب 5179678

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