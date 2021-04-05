بازی تیم ملی فوتسال ایران با ژاپن در گرو سرنوشت المپیک توکیو؟

به گزارش خبرنگار مهر، سایت فدراسیون فوتبال دو روز پیش خبر از قطعی شدن بازی تیم ملی فوتسال ایران با ژاپن در مردادماه داد و جزئیات این بازی را منتشر کرد. به فاصله یک روز از انتشار خبر، فدراسیون فوتبال اقدام به حذف آن از سایت کرد و توضیحی برای این اتفاق داده نشد.

این در حالی است که سایت فدراسیون فوتبال ژاپن هم دو بازی برای تیم ملی فوتسال این کشور در تاریخ ۲۸ و ۳۱ مرداد پیش بینی کرده اما نام هیچ کشوری برای این بازی ثبت نشده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از فدراسیون فوتبال نشان می‌دهد نامه نگاری بین ایران و ژاپن برای انجام مسابقه صورت گرفته است و طرفین برای انجام مسابقه به توافق رسیده بودند اما هنوز توافقنامه‌ای به صورت رسمی امضا نشده است. ژاپنی‌ها حتی با شروط ایران از جمله تقبل هزینه‌های سفر به ژاپن موافقت کرده‌اند اما به نظر می‌رسد به دلایلی، تمایلی به برگزاری مسابقه ندارند.

از سوی دیگر «استیو هریس» خبرنگار فوتسال در ژاپن اعتقاد دارد عدم قطعی شدن برگزاری بازی‌های تدارکاتی ژاپن (از جمله بازی با ایران) به سرنوشت المپیک توکیو بستگی دارد. المپیک توکیو بعد از یک ساله وقفه قرار است اوایل مردادماه امسال به میزبانی ژاپن برگزار شود اما هنوز هم گمانه زنی‌هایی از احتمال لغو این بازی‌ها وجود دارد.

هریس با مرتبط کردن بحث المپیک و بازی تدارکاتی فوتسال بین ایران و ژاپن گفت: من خیلی از حذف خبر بازی ایران و ژاپن در سایت فدراسیون ایران شگفت زده نشدم.

وی افزود: فکر می‌کنم موضوع خیلی حساس است زیرا دولت ژاپن نمی‌خواهد المپیک را لغو کند اما در نهایت باید این اتفاق رخ بدهد.

خبرنگار فوتسال ژاپن تصریح کرد: در صورتی که بازی‌های المپیک لغو شود، برای فدراسیون فوتبال ژاپن ناخوشایند خواهد بود که از یک تیم خارجی برای انجام مسابقه دعوت کند.