صندوق بین المللی پول در کمترین زمان ممکن به درخواست ما پاسخ دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی عصر امروز در نشست رؤسای کل بانکهای مرکزی کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی (MCD) که در ادامه سلسله جلسات جانبی اجلاس بهاره صندوق بینالمللی پول به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: در زمانی که تجهیزات و امکانات پزشکی مورد نیاز بودند، تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی ایالات متحده مانع دسترسی ایران شد.
وی ادامه داد: ایران اقدامات لازم برای واردات واکسن انجام و واکسیناسیون را شروع کرده است ولی هنوز دسترسی کامل و گسترده به واکسن کرونا وجود ندارد با این وجود در حالی که ابهامات در مورد تحریمهای آمریکا برقرار است، اقدامات خوبی برای تولید داخلی واکسن انجام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: ما بر این باوریم که واکسن، یک کالای عمومی است و همگان در سراسر دنیا باید واکسینه شوند تا بتوان همهگیری را پایان داد. بر این اساس از کشورهایی که مازاد واکسن دارند میخواهیم آن را در اختیار سایر کشورها قرار دهند و از کشورهای دارای درآمد بالاتر میخواهیم از برنامه کوواکس پشتیبانی کنند.
وی با بیان اینکه پاسخ سیاستی دولت ایران شامل تخصیص دهها هزار میلیارد تومان به شکل بودجهای و تسهیلات برای حمایت مستقیم از خانوارها و کسب و کارها در مهار تأثیر اقتصادی همهگیری مؤثر بود، تاکید کرد: علیرغم رشد منفی بخش خدمات که ۵۰ درصد سهم تولید ناخالص داخلی ایران را شامل میشود، در فاصله مارس تا دسامبر ۲۰۲۰، اقتصاد ایران ۲.۲ درصد رشد کرد و این روند بهبودی در سال ۲۰۲۱ ادامه پیدا میکند.
همتی افزود: صادرات نفت ایران از تحریمهای ایالات متحده آسیب دید اما صادرات غیرنفتی (و در ماههای گذشته بر اساس روشهایی صادرات نفتی نیز) افزایش یافت. ریال ایران اولین خط دفاعی در مقابل تکانههای خارجی بود و کاهش ارزش آن فشار تورمی را تشدید کرد.
وی ادامه داد: علاوه بر استفاده از منابع صادر کنندگان غیر نفتی، بانک مرکزی ایران در یک سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار از منابع خود را برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داد.
همتی تصریح کرد: همانگونه که میدانید، ایران داراییهای ارزی قابل توجهی دارد اما تحریمهای یکجانبه آمریکا دسترسی ما به این ذخایر را قطع کرده است در حالی که برای کمک به اقتصاد و مردم به آنها نیاز داریم.
همتی با اشاره به اقدامات صندوق بینالمللی پول برای کمک به اعضا در مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا، گفت: اعتبار صندوق وابسته به آن است که بتواند پشتیبانی مالی و فنی خود را به شکل یکسان و بدون استثنا به تمام اعضا ارائه دهد؛ اما درخواست ایران برای دریافت تأمین مالی اضطراری هنوز با گذشت یک سال بدون پاسخ مانده است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این اولین درخواست ایران برای کمک مالی از صندوق بینالمللی پول در طول چند دهه است و لذا ما از کارکنان و مدیریت صندوق تقاضا داریم در کمترین زمان ممکن فرایند کاری را تکمیل کنند و درخواست ما را به هیئت تحویل دهند.
همتی همچنین با بیان اینکه صندوق بینالمللی پول توانست با توسعه جعبه ابزار خود، افزایش دسترسی به تسهیلات اضطراری و ارائه معافیت بازپرداخت بدهیها به سرعت به نیازهای اعضا پاسخ دهد، افزود: با این وجود صندوق باید خود را به تمام ابزارهای لازم برای پاسخگویی به هرگونه نیاز در ماهها و سالهای آینده مجهز کند. لازم است صندوق کفایت منابع خود را به طور مداوم مورد بازبینی قرار دهد.
پس از سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی کشورمان، جهاد آزور مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول اعلام کرد موضوع درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ایران برای مقابله با پیامدهای همه گیری کرونا را پیگیری میکند.
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