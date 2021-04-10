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۲۱ فروردین ۱۴۰۰، ۱۰:۰۶

مسئول شورای هماهنگی گروه های تبلیغی مازندران:

فعالیت ۲۰ گروه فرهنگی و تبلیغی در مازندران/پای کار مردم هستیم

فعالیت ۲۰ گروه فرهنگی و تبلیغی در مازندران/پای کار مردم هستیم

ساری- مسئول شورای هماهنگی گروه های تبلیغی مازندران گفت: ۲۰ گروه فرهنگی و تبلیغی از قم در استان فعالیت می کنند و به خدمات دهی به مردم مشغول هستند.

علی نورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۰ گروه فرهنگی و تبلیغی از قم در استان مازندران فعالیت می‌کنند، افزود: این گروه‌ها با سفر به مازندران در تمامی مناسبت‌ها برنامه دارند.

وی بابیان اینکه در ایام ماه مبارک رمضان جاری تاکید ما براین است که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی گروه‌های تبلیغی در استان فعالیت داشته باشند و این درحالی که در ماه محرم الحرام سال قبل، هیئات مذهبی و مبلغان تبلیغی جزو افرادی بودند که مورد تقدیر ستاد کرونا قرار گرفتند.

نماینده طلاب و فضای شهرستان نکا ادامه داد: مبلغان و هیئات مذهبی همواره نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی اهتمام دارند و انشالله با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی تلاش داریم برنامه‌های مذهبی را کوتاه و مختصر اجرا کنیم.

نورزاده یادآور شد: در کنار وظیفه و رسالت تبلیغی در تلاش هستیم تا منویات مقام معظم رهبری را با اجرای مواسات و همدلی عملی کنیم و سبدهای معیشتی برای نیازمندان در نظرگرفته شده است.

مسئول شورای هماهنگی گروه‌های فرهنگی و تبلیغی مازندران توزیع غذای گرم سحر و افطار، همیاری و همکاری با کادر و پرسنل پزشکی را از جمله برنامه‌ها بیان کرد و گفت: گروه‌های تبلیغی سابقه خوبی در همکاری با کادر بهداشتی و درمانی دارند.

وی با بیان اینکه به فرامین نماینده ولی فقیه در استان و مدیرکل تبلیغات اسلامی در استان لبیک خواهیم گفت: برنامه‌های مذهبی را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اجرا خواهیم کرد.

وی اجرای طرح مواسات، طرح شهید سلیمانی، توزیع سبد غذای گرم و بیرون بر بین نیازمندان و کمک به پرسنل مراکز درمانی را از مهمترین برنامه‌های گروه‌های تبلیغی و مذهبی در ماه رمضان بیان کرد.

کد مطلب 5185338

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