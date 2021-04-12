طرح هوشمندسازی پلیس با قدرت و جدیت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری صبح دو شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: کارکنان نیروی انتظامی به صورت مستمر با حضور در مرزها، جادهها، شهرها و روستاها برای امنیت و آرامش مردم و کشور با جان و دل تلاش میکنند.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: امروز ناجا افتخار دارد که بیشتر از دستگاههای دیگر به مردم عزیز کشور ارائه خدمت میدهد.
وی با تاکید بر اینکه پیام رهبر معظم انقلاب در هفته ناجا با این موضوع که سلام مرا به کارکنان ناجا برسانید، باعث افزایش روحیه کارکنان شد، تصریح کرد: تمام سعی و تلاش ما بر این است که منویات حضرت آقا را با جدیت اجرا کنیم، اگر امروز مسئولان به منویات رهبر فرزانه انقلاب با جدیت بیشتری توجه کنند قطعاً مشکلات مردم عزیز مرتفع خواهد شد.
سردار اشتری با بیان اینکه نیروی انتظامی خود را مکلف به اجرای منویات مقام عظمای ولایت میداند، یاد آور شد: راهنماییهای ایشان امروز برای نیروی انتظامی راه گشا است.
فرمانده نیروی انتظامی به بحث هوشمند سازی پلیس اشاره کرد و گفت: موضوع هوشمند سازی پلیس با قدرت و جدیت دنبال میشود و امیدواریم بتوانیم طی سال جدید برنامههای مختلف از جمله انتخابات را در امنیت کامل برگزار کنیم.
وی در انتها با تاکید بر اینکه از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا نیروی انتظامی با قدرت در کنار مردم و کادر درمان است، گفت: پلیس در حوزههای مختلف خصوصاً اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی پای کار بوده و از مراکز درمانی خود نیز برای خدمت رسانی و سلامت مردم استفاده کرده است.
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