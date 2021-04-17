نباید اشتباه جام جهانی قبل تکرار شود/ دنبال شکست گیتی پسند هستیم

علیرضا صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تیم مس مقابل کراپ در هفته پنجم لیگ برتر فوتسال گفت: بازی خوبی بود. کراپ از دو مسابقه قبلی خود ۶ امتیاز گرفته بود و شرایط سختی برای بازی با این تیم در خانه‌اش داشتیم. کراپ تیم پرمهره ای است و نشان داد می‌تواند از فرصت‌ها استفاده کند. خوشبختانه توانستیم بازی را با پیروزی به پایان برسانیم.

وی افزود: هدف ما قهرمانی در لیگ است. این هفته بازی بسیار، بسیار حساسی با تیم با شخصیت گیتی پسند داریم. فکر می‌کنم با شکست دادن گیتی پسند به قهرمانی امیدوارتر شویم. اما همانطور که گفتم بازی بسیار سختی در پیش داریم. گیتی پسند هم تیم پرمهره ای است.

دروازه بان تیم ملی فوتسال ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره برنامه‌های آماده سازی تیم ملی تصریح کرد: ظاهراً حضور تیم ملی در دو تورنمنت تایلند فراهم شده است. بازی دوستانه با ژاپن هم طبق گفته رئیس کمیته فوتسال ۹۰ درصد قطعی است. ممکن است در آستانه جام جهانی سفری به بلاروس و یا روسیه داشته باشیم و از این کشورها عازم لیتوانی محل برگزاری جام جهانی شویم.

صمیمی خاطرنشان کرد: نباید اشتباه جام جهانی قبل در کلمبیا را تکرار کنیم. در آن دوره از مسابقات، ۷۲ ساعت قبل از شروع مسابقات به کلمبیا رفتیم که اختلاف زمانی بین ایران و کلمبیا، تاثیر منفی گذاشت و عملاً بازی نخست را از دست دادیم. ان شاءالله برای جام جهانی لیتوانی یک هفته زودتر به روسیه یا بلاروس می‌رویم و از آنجا به لیتوانی سفر خواهیم کرد. در این صورت مسافت کمتر است و هماهنگی با شرایط لیتوانی سریع‌تر خواهد بود.