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۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۲۹

بهار مهربانی با نوای میثم مطیعی؛

دعای پانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان/اوقات شرعی

دعای پانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان/اوقات شرعی

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان با نوای میثم مطیعی مداح اهل بیت (ع) به همراه اوقات شرعی تقدیم مخاطبان می‌شود.

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به گزارش خبرنگار مهر، اوقات شرعی پانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان مصادف با چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه بدین شرح است:

اوقات شرعی امروز به افق تهران:

اذان ظهر ساعت ۱۳:۰۲

غروب آفتاب ساعت ۱۹:۴۸

اذان مغرب ساعت ۲۰:۰۸

و نیمه شب شرعی ساعت ۰۰:۱۶

همچنین زمان اذان صبح فردا پنجشنبه ۹ اردیبهشت ماه مصادف با شانزدهم ماه مبارک رمضان ساعت ۴:۴۲ و طلوع آفتاب ۰۶:۱۵ می‌باشد.

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ طاعَةَ الخاشِعین واشْرَحْ فیهِ صَدْری بإنابَةِ المُخْبتینَ بأمانِکَ یا أمانَ الخائِفین.

خدایا، در این ماه فرمانبرداری فروتنان را نصیبم کن و سینه ام را برای انابه همانند بازگشت خاضعان باز کن، به امان دادنت ای امان ده هراسندگان.

کد مطلب 5189337

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