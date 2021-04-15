اسرائیل به اقدامات تحریک آمیز خود در «قدس اشغالی» پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ضیف الله الفایز» سخنگوی وزارت خارجه اردن سخنانی را در خصوص اقدامات خصمانه اخیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: اقدامات تحریک آمیز اسرائیل علیه مسجدالاقصی و قدس اشغالی به ویژه در ماه مبارک رمضان محکوم است.

سخنگوی وزارت خارجه اردن تصریح کرد که اقدامات نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی در «قدس اشغالی» تحریک‌آمیز و مردود است و موجب جریحه‌دار شدن احساسات و عواطف مسلمانان و هتک حرمت مسجد الاقصی خواهد شد.

الفایز اظهار داشت که مسجد الاقصی به طور کامل متعلق به مسلمانان است و به موجب قوانین بین‌المللی، تنها طرفی که بر امور آن نظارت دارد، اداره اوقاف قدس است.

وی خواستار پایبندی رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم اشغالگر به قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی و توقف تجاوزات علیه قدس و مسجد الاقصی شد.