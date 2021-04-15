توصیه رهبری به امتناع از«مذاکرات فرساینده» همواره چراغ راه ما است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در صفحه شخصی خود نوشت: برای هر خدمتگزاری مأموریتی فراتر از خرسند و خوشحال ساختن ولی نعمتان قابل تصور نیست. من و همکارانم به خوبی می‌دانیم که ایران ما آزرده است؛ می‌دانیم که جنون ترامپ روزهای دشواری را بر معیشت هموطنان تحمیل کرده ولی این دلاوران با آن غرور تاریخی و فرهنگ دیرین، سر فرود نیاوردند و تسلیم زورگویی ایران‌ستیزان نشدند؛ قهرمانانه ایستادند، اما زخم خوردند و نجیبانه درد کشیدند.

وی افزود: می‌دانیم که چشم‌اندازهای روشن پس از برجام، مبهم شد و امیدهای برآمده از تدبیر، در تردید فرو رفت. به همین سبب، این روزها انگیزه‌ای فراتر از این نداریم که در پایان مسئولیت و در آستانه‌ی سپردن امانت، دوباره هموطنان را خرسند و خوشحال سازیم؛ همان دعایی که مقام معظم رهبری در نخستین روز از رمضان امسال، به مذاکره‌کنندگان هدیه فرمودند.

ظریف ادامه داد: از همان نخستین حضورم در صحن مجلس برای کسب رأی اعتماد، هر سخنرانی‌ام را با زمزمه‌ی این کلمات آسمانی آغاز کرده‌ام که «حَسبُنَا اللهُ وَ نِعمَ الوَکیل» و به راستی چه اطمینان‌بخش‌تر از اینکه در طوفان حوادث، پشتیبان ما تنها قدرقدرت هستی باشد که «الیس الله بکاف عبده». یادآوری دیروز مقام معظم رهبری به مذاکره‌کنندگان برای باور از اعماق جان به «حَسبُنَا اللهُ وَ نِعمَ الوَکیل» یک بار دیگر همچون مقاطع دشوار قبلی، امیدها را زنده کرد و گام‌ها را قوی‌تر.

وزیر امور خارجه گفت: توصیه رهبری به امتناع از «مذاکرات فرساینده» همواره چراغ راه ما بوده است. «مذاکره برای مذاکره» را تجربه‌ای ناموفق می‌دانستیم و تنها برای دستیابی به اهداف ملی مذاکره کرده‌ایم. همانطور که در چهار سال گذشته، مذاکره‌ی منتهی به گرفتن عکس یادگاری را نپذیرفتیم، امروز نیز از مذاکره برای مذاکره، با جدیت امتناع خواهیم کرد. مذاکره در نگاه سیاست خارجی تدبیر و امید، ابزاری قدرتمند و مشروع است برای گره‌گشایی از اکنون و افق‌گشایی برای آینده؛ نه تریبونی برای شعار، نه بلندگویی برای خطابه و نه قابی برای انداختن عکس‌های تکراری.

ظریف افزود: فروتنانه تقاضا می‌کنم مخالفان دریابند که زمان و مدت مذاکره را تنها منافع ملی تعیین می‌کند و نه فرصت‌های تبلیغاتی و مبارزات انتخاباتی. همگان را به تعمق در فرمایش رهبری دعوت می‌کنم و از مخالفان می‌خواهم که آرزوی فرسایندگی مذاکرات، تعویق گره‌گشایی از تحریم و تأخیر در احیای برجام را کنار بگذارند.

وی در پایان اظهار داشت: به امید خرسندی و خوشحالی ایرانیان و به امید آینده‌ای نزدیک که معیشت شهروندان از مصائب تحریم رهیده باشد و سلامت عمومی از آفت کرونا؛ رمضان مبارک.