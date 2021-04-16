آغاز جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان از اول اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ طبق دستورالعمل اجرایی جشنواره برگزاری مرحله دانشگاهی (بخش آوایی) جشنواره در اردیبهشت، خرداد و تیرماه سال جاری، آزمون رشته‌های حفظ بخش آوایی و نیز رشته‌های بخش معارفی، به صورت همزمان در تیرماه برگزار می‌گردد و زمان دریافت تمامی آثار بخش‌های هنری، پژوهشی، فناوری و ادبی از نیمه دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ می‌باشد.

بر اساس اعلام دبیرخانه مرکزی جشنواره، فایل‌های تلاوت (تحقیق و ترتیل) برگزیدگان مرحله دانشگاهی می‌بایست توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تا اول مرداد ماه ۱۴۰۰ به دبیرخانه مرحله سراسری ارسال شود. همچنین بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری جشنواره، دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دبیرخانه مرحله سراسری سی و پنجمین جشنواره سراسری قرآن و عترت انتخاب شده است. آدرس دبیرخانه مرحله سراسری متعاقباً اعلام می‌گردد.