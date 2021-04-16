به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) اعلام کرد که آمریکا و ناتو مقصر اصلی تشدید تنشها در منطقه «دونباس» (مرز روسیه و اوکراین) هستند.
بر اساس اعلام تاس، «الکساندر لوکاشویچ» (Alexander Lukashevic) نماینده روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا در این خصوص اعلام کرد: آمریکا و ناتو نمیخواهند از نفوذشان بر اوکراین در راستای کاهش تنش ها استفاده کنند.
وی در نشست آنلاین کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در این باره اضافه کرد: در وزهای اخیر حدود ۵ هواپیمای ترابری آمریکا در اوکراین فرودآمدند. آمریکا و ناتو با دمیدن به تنور تنش ها هیچ اقدامی در راستای درخواست از اوکراین در راستای اجرای قطعنامه ۲۲۰۲ شورای امنیت سازمان ملل به انجام نمی رسانند.
این مقام روسیه از رزمایش های ناتو در نزدیک مرز اوکراین و ارسال تجهیزات و تسلیحات به کییف به شدت نگران است.
این در حالیست که در پی تشدید تنشها در دریای سیاه و منطقه «دونباس» واقع در شرق اوکراین، دبیر شورای امنیت روسیه پیشتر با اشاره به تحرکات ناتو در منطقه گفت که کشورش مجبور به اتخاذ اقداماتی در راستای حصول اطمینان از حفظ امنیت مرزهایش است.
بر اساس این گزارش، «نیکلای پاتروشف» گفت: فعالیتهای نظامی فزاینده ناتو در منطقه و مشخصاً آمریکا، در نزدیکی مرزهای روسیه در منطقه دریای سیاه، از سوی مسکو بسیار جدی تلقی خواهد شد. سوال اینجاست که آمریکا در دریای سیاه چه میکند؟ (واشنگتن) چه منافعی ملی در این منطقه دارد که به دنبال آن است؟ آنهم درحالی که اکثر آمریکاییها حتی هیچ ذهنیتی در مورد این دریا ندارند. تحت چنین شرایطی، روسیه مجبور است اقداماتی متناسب در راستای تضمین امنیت مرزهای خود اتخاذ کند؛ اما در عین حال آماده آغاز مذاکرات در راستای دستیابی به ثبات سیاسی در این شرایط هستیم. با اینحال، آمریکا، انگلیس و تعدادی از کشورهای دیگر، روسیه را به روانه کردن نیروهای نظامی خود به منطقه متهم میکنند و اساساً حق حاکمیت ملی ما برای تضمین امنیت کشورمان را زیر سوال می برند.
لازم به ذکر است، روسیه چهارشنبه هفته جاری از آغاز رزمایش دریایی خود در دریای سیاه خبر داد.
به گفته منابع خبری، ناوها و ناوچههای ناوگان دریای سیاه روسیه در رزمایش دریایی این کشور در دریای سیاه شرکت دارند.
کِشتیهای جنگی مذکور شامل ناو «آدمیرال ماکاروف» (Admiral Makarov)، ناوچههای موشک انداز «گرایوورون»، «ویشنی ولوچک»، «ساموم» و ناوچه ضدمین «ایوان گلوبتس» (Ivan Golubets) هستند.
در مرحله نخست این رزمایش، ناوگروه روسی شرکت کننده در رزمایش از موانع مین دریایی دشمن فرضی عبور میکند و سپس به سوی مواضع دشمن با توپخانه و آتشبار شلیک خواهد کرد.
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