لایحه محدودیت فروش جنگنده اف-۳۵ به امارات در سنا مطرح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، «باب منندز» و «دایان فاینستاین» دو سناتور ارشد دموکرات با هدف محدود کردن فروش جنگنده‌های اف -۳۵ به امارات، لایحه جدیدی را در سنا ارائه کردند.

در همین رابطه سناتور «باب منندز» در بیانیه ای اعلام کرد: من نگران تبعات فروش پیشرفته ترین جنگنده خودمان و تبعات آن بر ثبات منطقه از جمله پارامترهای حقوقی مرتبط به برتری کیفی توان نظامی اسرائیل هستم.

این دو سناتور سال گذشته نیز لایحه ای در مخالفت با مذاکرات دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا برای فروش اف -۳۵ به امارات ارائه کرده بودند.

به دنبال اقدام امارات در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، دولت ترامپ در روزهای پایانی خود با فروش یک بسته تسلیحاتی به امارات موافقت کرد.

این بسته فروش تسلیحاتی که به ارزش ۲۳ میلیاردو ۳۷۰ میلیون دلار است، شامل تجهیزات ساخت شرکت های آمریکایی «جنرال اتومیکس» (General Atomics)، «لاکهید مارتین» و «ریتوئن تکنولوژی» (Raytheon Technologies Corp) است.

بنابر این طرح قرار است آمریکا ۵۰ فروند جنگنده اف -۳۵، ۱۸ فروند پهپاد «ام کیو» (MQ-۹B)، سامانه های هوایی و مهمات هوا به هوا و هوا به زمین به امارات فروخته شود.

هر چند دولت بایدن در روزهای آغازین خود دستور بازنگری در این قرارداد را صادر کرد اما هفته گذشته اعلام کرد که این قرارداد را عملی خواهد کرد.