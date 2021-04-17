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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۰:۱۹

گروه سوم لیگ قهرمانان - عربستان

تدبیر فرهاد مجیدی برای «الشرطه»/ احتمال تغییر در ترکیب استقلال

تدبیر فرهاد مجیدی برای «الشرطه»/ احتمال تغییر در ترکیب استقلال

تیم فوتبال استقلال در دومین روز از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الشرطه می‌رود و ممکن است فرهاد مجیدی تغییراتی در ترکیب ثابت تیمش انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال بعد از آنکه نخستین گام خود در لیگ قهرمانان آسیا را محکم برداشت و میزبان گروه سوم را با ۵ گل در هم کوبید، در دومین شب این مسابقات به مصاف الشرطه عراق می‌رود. تیمی که به دلیل نوع فوتبالش قابلیت ایجاد دردسر برای استقلال را دارد.

باوجود اینکه آبی پوشان در دیدار نخست با قاطعیت پیروز شدند، اما ممکن است فرهاد مجیدی در ترکیب اولیه تیمش نسبت به بازی قبل تغییراتی اعمال نماید.

یکی از محتمل‌ترین تغییرات در ترکیب اولیه آبی پوشان، احتمال حضور آرش رضاوند از ابتدای بازی به جای حسین مهری است. در بازی اول آبی پوشان حسین مهری در کنار مسعود ریگی نقش هافبک دفاعی مکمل را بازی می‌کرد که از ابتدای نیمه دوم آرش رضاوند جای وی را گرفت و حال ممکن است رضاوند از ابتدا در ترکیب آبی پوشان قرار گیرد.

دیدار استقلال و الشرطه در روز دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، ساعت ۴۵ دقیقه بامداد روز دوشنبه ۳۰ فروردین برگزار می‌شود.

کد مطلب 5190722

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    نظرات

    • ۰ IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      26 0
      پاسخ
      به امید برد 👑😍
      • تاج کبیر IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
        0 0
        💙😎

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