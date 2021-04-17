سهم ۱.۵ درصدی مازندران از درآمدهای عمومی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مفید غلامی راد پیش ازظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان با اظهار اینکه سال قبل شرایط سخت درآمدی را به دلیل شیوع کرونا و تحریم پشت سر گذاشتیم، افزود: همچنین دولت نتوانست به رقم فروش نفت پیش بینی شده در بودجه دست یابد.

وی با اظهار اینکه به رغم مشکلات درآمدهای مالیاتی محقق شده است، سهم استان را از درآمدهای عمومی کشور ۱.۵ درصد ذکر کرد و گفت: بخش عمده فعالیت‌های عمومی مازندران که عمده درآمدها را تشکیل می‌دهد، از مالیات معاف است.

وی ادامه داد: سهم ما از دریافتی منابع عمومی و مالیاتی بالای چهار درصد است که رتبه ۱۴ را در کشور داریم.

سید اسماعیل هاشمی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی مازندران درباره درآمدهای عمومی استان رتبه ۱۳ را کسب کردیم، گفت: دو هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان درآمد کسب کردیم.

وی افزود: این درحالی که رتبه استان در بحث درآمدهای عمومی در سال ۹۸ رتبه ۲۸ بوده است.