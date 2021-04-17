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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۲:۰۶

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران مطرح کرد

سهم ۱.۵ درصدی مازندران از درآمدهای عمومی کشور

سهم ۱.۵ درصدی مازندران از درآمدهای عمومی کشور

ساری- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت: سهم استان از درآمدهای عمومی کشور ۱.۵ درصد است و بخش عمده فعالیت ها ازمالیات معاف هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مفید غلامی راد پیش ازظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان با اظهار اینکه سال قبل شرایط سخت درآمدی را به دلیل شیوع کرونا و تحریم پشت سر گذاشتیم، افزود: همچنین دولت نتوانست به رقم فروش نفت پیش بینی شده در بودجه دست یابد.

وی با اظهار اینکه به رغم مشکلات درآمدهای مالیاتی محقق شده است، سهم استان را از درآمدهای عمومی کشور ۱.۵ درصد ذکر کرد و گفت: بخش عمده فعالیت‌های عمومی مازندران که عمده درآمدها را تشکیل می‌دهد، از مالیات معاف است.

وی ادامه داد: سهم ما از دریافتی منابع عمومی و مالیاتی بالای چهار درصد است که رتبه ۱۴ را در کشور داریم.

سید اسماعیل هاشمی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی مازندران درباره درآمدهای عمومی استان رتبه ۱۳ را کسب کردیم، گفت: دو هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان درآمد کسب کردیم.

وی افزود: این درحالی که رتبه استان در بحث درآمدهای عمومی در سال ۹۸ رتبه ۲۸ بوده است.

کد مطلب 5190917

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