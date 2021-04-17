شورای امنیت در جنایات سعودی علیه مردم یمن شریک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن به بیانیه شورای امنیت که در آن دولت نجات ملی این کشور را مسئول حوادث استان مأرب معرفی کرده بود، واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، الحوثی اعلام کرد: بیانیه شورای امنیت همان چیزی است که ما قبل از جلسه آن را پیش‌بینی کرده بودیم. در واقع، بیانیه شورای امنیت نشانگر استانداردهای دوگانه این شورا و رویکرد غیرصادقانه آن است.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در ادامه اظهار داشت: این عملکرد سست به هیچ وجه شایسته شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست. ما معتقدیم که شورای امنیت سازمان ملل نیز در کنار ائتلاف سعودی مسئول قحطی در یمن است.

این مقام یمنی همچنین تصریح کرد: بدون تردید با مواضعی که شورای امنیت سازمان ملل متحد اتخاذ کرده است، باید گفت که این شورا شریک ائتلاف متجاوز سعودی است. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای تشدید درگیری‌ها در استان مأرب واقع در شمال شرقی یمن را محکوم کرده و از جنبش انصارالله خواسته بود که این درگیری‌ها را متوقف کند.

شورای امنیت بدون اشاره به جنایات و تجاوزات عربستان سعودی، عملیات‌های انصارالله علیه سعودی‌ها را محکوم کرده بود.