مرتضی حاجی: احزاب باید "برنامه محور" باشند نه "شخص محور"

مرتضی حاجی، مدیر عامل بنیاد باران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمی توان در آسیب شناسی احزاب گفت که تمامی آن ها به جای اندیشه محوری، شخص محورند؛ چرا که این امر با وجود اینکه در چند حزب کشوردیده می شود، برای تمامی احزاب صدق نمی کند.

وی با بیان اینکه جامعه به سمت پیشرفت و جا افتادن فرهنگ حزبی در میان مردم پیش می رود، تصریح کرد: آنچه مسلم است این است که مشارکت معنا دار مردم و سازمان یافتگی احزاب کشور هر روز پیشرفت می کند، لذا باید در جهت تعامل و تبادل نظر هرچه بیشتر میان آن ها تلاش نمود.

رئیس انجمن اصلاحات ایران ادامه داد: با وجود فراهم آمدن زمینه مساعد برای سازمان یافتگی نظرات مردم و حرکت جامعه به سمت جمعی نگری، برخی از مسئولان از این امر ناخشنودند و برای حفظ نظرات و تعاملات به صورت فردی، از هیچ گونه تلاشی فرو گزار نمی کنند.

وی در خصوص انشقاق احزاب به دلیل نداشتن پایگاه مردمی، اظهارداشت: اگر احزاب در کشور پایگاهی برای خود نداشته باشند به سمت استفاده از دیگر نهادها می روند که این شایسته حکومت نیست.

حاجی خاطر نشان ساخت: هر نهادی باید در حیطه فعالیت خود کارکرد داشته باشد، بنابراین اگر احزاب در صورت نداشتن پایگاه مردمی و محبوبیت در بین مردم بخواهند از نهاد هایی همچون مسجد و بسیج به عنوان پایگاهی در جذب مخاطب استفاده کنند، به حزب و نهاد هایی که از آن بهره گرفته است، لطمه وارد خواهد شد.

وی سیر حالت تصمیم گیری مردم در کشوررا از حالت توده ای به مرحله قانونمندی و شناسنامه دارکردن آرا عنوان کرد و گفت: این امر یکی از مبانی اسلام است که طبق آن عقلانی بررسی کردن موضوعات و مشورت مردم در جهت گیری های گروهی، توصیه و تاکید شده است.

وزیر آموزش و پرورش دولت اصلاحات ، با تاکید بر اینکه احزاب و گروه ها به دنبال تنش های سیاسی و تضارب آرا نیستند، اعلام کرد: هیچ حزبی به دنبال درگیری و ایجاد تنش نیست، چرا که همه افراد می دانند این امر باعث کاهش حضور مردم در انتخابات و عدم اعتماد آن ها به احزاب می شود.

وی در عین حال اضافه کرد که احزاب در قالب آئین نامه های مشخص خود فعالیت می کنند و از این طریق یارگیری ها و برنامه ریزی های خود را انجام می دهند.

مدیر عامل بنیاد باران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه احزاب نیز مجموعه ای از افراد این کشور هستند که تفکرات مخصوص به خود را در جهت پیشبرد اهداف کشورشان دارند، اظهار داشت: این افراد سعی می کنند تا با قرار گرفتن در حوزه های اجرایی کشور، ایده ها و تفکراتی را که فکر می کنند باعث بهبود روند حرکتی کشورشان می شود، ارائه کنند که مجلس یکی از این جایگاه هاست.

وی تصریح کرد: نزدیکی گروه ها و طیف های همسو علاوه بر اینکه از سردرگمی مردم در رای دادن جلوگیری می کند، باعث اجرایی شدن بهتر برنامه های آنان خواهد شد، به همین دلیل در حال حاضر طیف های همسو به دنبال ائتلاف با یکدیگرند.

حاجی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تکیه به رای مردم، افراد شایسته ای به مجلس راه پیدا کنند که در جهت مصالح مردمی گام بردارند.