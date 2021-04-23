فرود عوض پور مستندساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه جدید مستندی که در دست دارد، گفت: نام این مستند بلند «کوهستان، بی‌صدا» است، پیش تولید این مستند از پاییز ماه سال ۱۳۹۹ آغاز شد و اواخر زمستان فیلمبرداری آن در استان لرستان آغاز شد.

وی ادامه داد: «کوهستان، بی صدا» درباره شخصیتی است که حدود ۷۰ سال است که در یک منطقه کوهستانی زندگی می‌کند، وی یک سری معلولیت‌ها مانند صحبت کردن و شنیدن دارد، اما کارهایی در این منطقه انجام داده است که بسیار خاص و ویژه است که از توان آدم‌ها خارج است.

این مستندساز توضیح داد: شخصیت اصلی این مستند، در منطقه کوهستانی مورد نظر کارهایی چون باغداری، پرورش اسب، گاو، گوسفند انجام داده است، مساله جالب این است که شخصیت موردنظر طی ۷۰ سال گذشته از آن منطقه کوهستانی خارج نشده و به تنهایی زندگی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه پژمان لشکری پور به عنوان مستندساز در این پروژه حضور دارد، بیان کرد: تصویربرداری این پروژه تا پاییز سال جاری ادامه دارد، «کوهستان، بی صدا» در چهار فصل تصویربرداری می‌شود تا فعالیت‌های این شخصیت را در فصل‌های مختلف به تصویر بکشیم.

عوض پور با بیان اینکه نام شخصیت اصلی این مستند، «حجت» است، گفت: پیش از این درباره حجت بارها شنیده بودم، به صورت اتفاقی به سفری به منطقه مورد نظر رفتم تا و از نزدیک با این شخصیت آشنا شدم و تصمیم گرفتم تا مستند «کوهستان، بی صدا» را جلوی دوربین ببرم، البته این را هم باید بگویم که قرار بود یک مستند دیگر بسازم که به سرانجام نرسید و با آشنا شدن با «حجت» تصمیم گرفتم تا این مستند را کار کنم.

این مستندساز در پایان تاکید کرد: این مستند برای مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته می‌شود.