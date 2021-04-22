به گزارش خبرنگار مهر، یک دستگاه نظارتی که بر معاملات شهرداری تهران نظارت داشته است در آخرین اقدام خود متوجه وقوع تخلفی شده است.

در این بررسی‌ها فرآیند واگذاری سهم شهرداری تهران از دو پروژه مشارکتی با ارزش هزار میلیارد تومان برای تأدیه دیون پیمانکاران خطوط مترو مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط بازرسان این دستگاه فرآیند واگذاری این پروژه‌ها واجد آسیب‌ها، ایرادها و ابهامات متعددی نظیر؛ عدم تعیین تکلیف وضعیت قرارداد مشارکتی با توجه به اقاله مشروط قرارداد و لزوم برگزاری مزایده برای فروش ملک، عدم تعیین تکلیف مفاصا حساب تأمین اجتماعی پروژه، عدم اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران با توجه به حجم معامله، وجود معارض در اسناد مالکیت عرصه، ابهام در قیمت گذاری ارزش املاک و … بوده است.

همچنین مشخص شده است که این واگذاری با شرایط موجود برخلاف صرفه و صلاح شهرداری تهران بوده است.



پس از احصاء موارد مذکور و انعکاس آن به شهرداری تهران، فرآیند واگذاری پروژه‌ها متوقف و از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شده است.