سردار حجازی دژی مستحکم در دفاع از مستضعفان جهان بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی شهادت سردار سیدمحمد حجازی، جانشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محضر رهبر معظم انقلاب، ملت شریف ایران و خانواده معزز و مکرم این شهید تسلیت گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

خبر شهادت سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حجازی، جانشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موجب تأسف و تألم عمیق قلبی شد. شهید سردار حجازی، عمر شریف و پربار خود را یکسره وقف مجاهدت مومنانه و مخلصانه برای دفاع از ایران اسلامی کرده بود و یک‌تنه دژی مستحکم در دفاع از مظلومان و مستضعفان در سراسر جهان اسلام بود.

آن سردار مومن، انقلابی و ولایتمدار، علاوه بر مبارزه با رژیم ستمشاهی و نقش‌آفرینی در پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از فرماندهان و مجاهدان شاخص سال‌های دفاع مقدس بود و از آن دوران با خود نقش جانبازی در راه حق را به یادگار داشت. شهید سردار حجازی با بر عهده داشتن یک دهه فرماندهی نیروی مقاومت بسیج در سال‌های پس از دفاع مقدس، نقشی کلیدی در سازماندهی نیروی مقاومت بسیج ایفا کرد.

آن سردار مخلص، مومن، شجاع، ولایتمدار و خستگی‌ناپذیر همچنین یکی از درخشان‌ترین ستاره‌های محور مقاومت بود و نقشی مهم در سازماندهی محور مقاومت بر عهده داشت. شهید سردار حجازی همچنین در سال‌های مجاهدت شهید سپهبد سلیمانی در نیروی قهرمان‌پرور قدس به خصوص در ایفای وظیفه دفاع از حرم آل الله علیهم السلام و مبارزه با دشمنان تکفیری، یکی از موثرترین همراهان و یاوران ایشان در میدان‌های مبارزه حق علیه باطل بود.

اینجانب محضر رهبر معظم انقلاب، ملت شریف ایران، آحاد یاران و همرزمان و دوستان ایشان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سراسر همراهان و همرزمان ایشان در محور مقاومت و همچنین خانوادۀ معزز و مکرم سردار شهید حجازی، شهادت او را تبریک و فقدان او را تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌کنم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی