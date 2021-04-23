کولر گازی یا اسپلیت، کالای محبوب فصول گرم!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در حالت کلی، خرید کولر گازی مناسب منازل یا اماکن اداری می‌تواند تحت تأثیر ویژگی و کیفیت محصول و همچنین قیمت بهینه و مقرون به صرفه آن قرار گیرد؛ بنابراین، خرید اسپلیت مورد نظر از مرجعی که مشخصات کیفی و قیمت محصول در آن، در هر مقطع بروزرسانی می‌گردد، امنیت و سهولت انتخاب را افزایش می بخشد.

کولر گازی مناسب چه ویژگی‌هایی دارد؟

بسیاری از مشتریان کولر گازی و اسپلیت، اطلاع دقیقی از نحوه کارکرد، انتخاب ظرفیت و مدل مناسب فضای مسکونی و اداری خود ندارند.

در انتخاب کولر گازی دانستن این نکته که شهری که در آن زندگی می‌کنیم دارای چه نوع آب و هوا و اقلیمی است، ضروری است.

اطلاع دقیق از متراژ محل نصب اسپلیت، آگاهی از دارا بودن یا فقدان کیت اینورتر و همچنین برچسب مصرف انرژی که معمولاً روی سطح پنل داخلی این محصول درج می‌شود از موارد مهم انتخاب آن است.

راهنمایی و مشاوره انتخاب و خرید کولر گازی مناسب نیازمند علم، آگاهی و تجربه لازم در این زمینه است و هر مرجعی در این زمینه قادر به ارائه مشاوره و قیمت بروز نیست.

به همین دلیل است که علاوه بر درج اطلاعات کامل در مورد انواع کولر گازی در وبسایت دماتجهیز، کارشناسان فروش بخش تهویه مطبوع نیز به تمامی سوالاتی که ممکن است برای خریدار بوجود بیاید، پاسخ می‌دهند.

در وبسایت مرجع و فروشگاهی دماتجهیز، انواع برندهای ایرانی و خارجی کولر گازی و اسپلیت با قیمت‌های بروز و مشخصات فنی کامل در اختیار کاربران و مشتریان قرار گرفته که تنها با مقایسه و دریافت مشاوره تلفنی مناسب، در سریع‌ترین زمان ممکن، انتخاب کولر گازی مناسب، آسان می‌گردد!

چرا باید کولر گازی مورد نظرمان را از وبسایت و مرجع معتبر خریداری کنیم؟

خرید کولر گازی از وبسایت معتبری همچون دماتجهیز که از تجربه ۱۶ ساله در زمینه فروش تأسیسات گرمایشی و تهویه مطبوع برخوردار است، این امکان را به خریدار می‌دهد تا با اطمینان کامل از محصول خریداری شده خود لذت ببرد.

در نظر داشته باشید که قطعاً وبسایت های بسیاری در این زمینه فعالیت می‌کنند و حتی این امکان وجود دارد که برخی از آنها اقدام به فروش کولرهای گازی بدون گارانتی (نظیر کولرهایی که در شهرهایی مثل بانه و عسلویه خرید و فروش می‌شوند) نمایند؛ تفاوت دماتجهیز با دیگر وبسایت ها و ایجاد مزیت در همین اطمینان بخشی است که به خریدار ارائه می‌دهد.

توجه به این نکته که شما اسپلیت مورد نظر خود را از وبسایتی معتبر که عضو اتحادیه صنف شوفاژ و تهویه مطبوع است خریداری می‌کنید، ضروری است، چرا که خرید از چنین مرجع فروشی، امکان دسترسی سریع به کالای مورد نظر، نصب اصولی توسط تکنسین متخصص شرکت تولید کننده و همچنین بهره مندی از گارانتی معتبر محصول را برای شما ممکن می‌نماید.

تنوع مدل و برند کولر گازی در وبسایت دماتجهیز

با توجه به گرمای هوا که معمولاً از واپپسین روزهای اردیبهشت ماه آغاز شده و تا اوایل پاییز هر سال ادامه پیدا می‌کند و همچنین مساحت و ویژگی‌های منحصر به فردی که محل نصب کولر گازی می‌تواند داشته باشد، وبسایت مرجع و فروشگاهی دماتجهیز، این محصول را در مدل‌ها، ظرفیت‌ها و برندهای متنوع عرضه می‌کند.

وجود انواع مدل‌های کولر گازی دیواری، ایستاده، پنجره‌ای، پرتابل، کاستی و … در ظرفیت‌های گوناگون و با مشخصات فنی و ظاهری مختلف، خریدار را در انتخاب و خرید کولر گازی مد نظر خود مطمئن می‌سازد.

ضمن اینکه برخی از مدل‌های اسپلیت که در وبسایت دماتجهیز ارائه گردیده، از قابلیت تأمین گرمایش نیز برخوردارند و تجربه ثابت کرده در سالهای اخیر، بسیاری از مشتریان تأمین گرمای لازم را همانند ایجاد هوای خنک و مطبوع، از ویژگی‌های مهم اسپلیت مورد نظر خود می‌دانند.

با مراجعه به صفحه کولر گازی و اسپلیت در بخش تجهیزات و سیستم‌های تهویه مطبوع ساختمان در سایت دماتجهیز، می‌توانید برند دلخواه، ظرفیت مد نظر و همچنین اسپلیت دارای قابلیت تأمین سرمایش و گرمایش را به آسانی انتخاب کنید و با اطلاع از آخرین قیمت کالا، خرید خود را تکمیل نمایید.

در حال حاضر کولرهای گازی موجود در سایت دماتجهیز در قالب برندهای معتبر خارجی و ایرانی مانند ال جی (LG)، سامسونگ (Samsung)، اجنرال (O’General)، تراست (Trust)، هایسنس (Hisense)، میدیا (Midea)، گری (Gree)، پاناسونیک (Panasonic)، میتسوبیشی (Mitsubishi)، هیوندای (Hyundai)، تی سی ال (TCL)، ایران رادیاتور، تک الکتریک، زانتی، دایکین، سام، جی پلاس، مهراصل، انرژی، وستن ایر، گرین و … ارائه می‌گردند.

نکات مهم دیگر در انتخاب و استفاده از کولر گازی مناسب

علاوه بر مواردی که ذکر شد، در انتخاب و خرید کولر گازی باید به نکات مهم دیگری نیز توجه داشت؛

کولر گازی مناسب از جریان مصرفی (آمپر) مناسب برخوردار است، که این امر نشان دهنده میزان اهمیتی است که شرکت سازنده برای مصرف انرژی قائل بوده است.

داشتن کمپرسور قوی، گاز مبرد مناسب و دوستدار محیط زیست و در کنار تمامی این موارد، طراحی شیک و زیبا و بخشیدن جلوه شیک به منزل یا محیط اداری، تجاری، ورزشی، تفریحی و … نکات دیگری است که در انتخاب محصول دلخواه می‌توانند نقش داشته باشند.

توجه داشته باشید بهترین کولر گازی موجود در بازار که تمامی نیازهای شما مشتری عزیز را بتواند تأمین کند، در صورت نصب غیر اصولی و عدم رعایت نکات ایمنی، تبدیل به کالایی بلااستفاده یا دست کم غیر بهینه می‌گردد.

رعایت نکات ایمنی و اصول نصب، اعم از رعایت حداکثر طول لوله‌های مسی که بعنوان رابط بین پنل داخلی و کندانسور خارجی قرار می‌گیرد، نصب در طبقه زیر سقف ساختمان، قرارگیری کندانسور روی پایه نگهدارنده مناسب با تحمل وزن پنل خارجی و … مواردی هستند که برای استفاده بهینه و طولانی از کولر گازی، الزامی می‌باشند.

کولرهای گازی همانند هر وسیله الکتریکی دیگری به سرویس دوره‌ای نیاز دارد. یکی از کارهایی که باید به صورت روتین، شش ماه یکبار صورت بگیرد، شستشوی فیلترهای پنل داخلی اسپلیت است که راندمان عملکرد این محصول را افزایش می‌دهد.

سخن آخر در مورد خرید کولر گازی مناسب

کولر گازی می‌تواند انتخاب مناسبی برای مقابله با گرمای تابستان باشد، حال آنکه بسیاری از مدل‌های این محصول توانایی ایجاد گرمای لازم را نیز دار هستند که همین مساله کمک می‌کند علاوه بر فصل گرم تابستان در فصول دیگر هم دمای مطبوع محل زندگی و یا فعالیت شغلی خود را تأمین کنیم.

انتخاب و خرید یک کولر گازی مناسب می‌تواند دمای مطبوع محل سکونت یا فضای اداری یا تجاری شما را تا چند سال تأمین کند، اما همانطور که پیش تر ذکر شد انتخاب نادرست و یا حتی عدم رعایت نکات الزامی نصب و راه اندازی این محصول می‌تواند باعث محرومیت شما از دمای مطبوعتان گردد.

برای انتخاب کولر گازی مد نطرتان با برند، ظرفیت و مدل مناسب فضای خود، علاوه بر مطالعه این مطلب، می‌توانید به صفحه کولر گازی و اسپلیت بخش تهویه مطبوع سایت دماتجهیز مراجعه کنید و همچنین با کارشناسان مجرب و متخصص بخش تهویه مطبوع تماس بگیرید و از دریافت مشاوره تلفنی بهره مند شوید.

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