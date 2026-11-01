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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۱۹

بهنام رضوانی رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی شد

بهنام رضوانی رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی شد

تبریز- بهنام رضوانی، نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، در نشست مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی به عنوان رئیس این مجمع انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه برگزار شد و اعضای این مجمع بهنام رضوانی، نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند را به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان انتخاب کردند.

رضوانی پس از انتخاب به این سمت، توسعه آذربایجان‌شرقی به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی و زیرساختی را از مهم‌ترین برنامه‌های مجمع نمایندگان عنوان کرد.

وی همچنین رونق بازارچه‌های مرزی در محدوده مرز مشترک آذربایجان‌شرقی با جمهوری آذربایجان را از دیگر محورهای پیگیری این مجمع برشمرد و گفت: این موضوع از طریق دیپلماسی و پایانه‌های مرزی دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6996900

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