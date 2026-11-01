به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه برگزار شد و اعضای این مجمع بهنام رضوانی، نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند را به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان انتخاب کردند.

رضوانی پس از انتخاب به این سمت، توسعه آذربایجان‌شرقی به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی و زیرساختی را از مهم‌ترین برنامه‌های مجمع نمایندگان عنوان کرد.

وی همچنین رونق بازارچه‌های مرزی در محدوده مرز مشترک آذربایجان‌شرقی با جمهوری آذربایجان را از دیگر محورهای پیگیری این مجمع برشمرد و گفت: این موضوع از طریق دیپلماسی و پایانه‌های مرزی دنبال خواهد شد.