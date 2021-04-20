به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران در جریان بررسی اساسنامه ۱۹ سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران گفت: هدف ما در این مصوبه ساماندهی سازمان‌ها از جهات مختلف من جمله آیین نامه مالی و معاملاتی است و براساس مصوبه سازمان‌ها تا پایان خرداد سال ۱۴۰۰ فرصت دارند که آیین نامه خود را با بند ج ماده ۲۹ تطبیق دهند. ما می‌خواهیم سازمان‌ها از حیات خلوتی خارج شوند، به همین دلیل اساسنامه نمونه تصویب کردیم تا آیین نامه اداری، استخدامی و مالی آنها واحد شود.

او افزود: سازمان‌های شهرداری در حالی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به شهرداری است ترجیح می‌دهند به عنوان جزایر نا پیوسته عمل کنند. در بند ج آیین نامه‌ای که امروز در قالب اساسنامه تیپ تصویب می‌شود در همه سازمان‌ها لازم الاجراست و اگر سازمان‌ها می‌خواهند تا پایان خرداد ۱۴۰۰ تغییری در آن بدهند آن را به شورا ارائه کنند تا به تصویب برسد. اگر تا پایان خرداد اقدام نکردند آیین نامه فعلی آنها به این دلیل که می‌خواهیم همه سازمان‌ها یک آیین نامه تیپ واحد داشته باشند، قابلیت اجرا ندارد. به این دلیل به این موضوع اصرار داریم که ارکان سازمان‌ها تشویق شوند و وادار شوند که نظم و نظام پیدا کنند.

رسولی ادامه داد: در حال حاضر ما موافقت مراجع بالادستی را گرفتیم و فقط مصوبه شورا لازم است. اینکه می‌گویند این اتفاق در کار سازمان‌ها کندی ایجاد می‌کند، باید به آنها پاسخ داد که هیچ اشکالی پیش نمی‌آید. این کار فقط یک جهت گیری سیاستی است که ارکان سازمان‌ها را هماهنگ کنند. سازمان‌ها هر نقطه نظر اصلاحی دارند می‌توانند از طریق لایحه شهرداری ارائه کنند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا یادآور شد: شهرداری تهران دارای ۱۹ سازمان است. آیین نامه مالی و اداری ۵ سازمان مصوب مراجع مربوطه است. این لایحه می‌خواهد انضباط بخشی به کل سازمان‌ها بدهد. یکی از آیین نامه‌هایی که آیین نامه مصوب دارد سازمان نوسازی است که مصوبه مجلس است و شورا هم صلاحیت تغییر آن را ندارد. ما هم نمی‌خواهیم آن را تغییر دهیم. سازمان نوسازی چون قانون بالادستی دارد در این مدت عین ماده قانونی خود را می‌گذراند، اما اگر آیین نامه سازمان نوسازی را به جمع تسری دهیم سازمان املاک پرونده یاس همه از این حفره است. همه ما جمع شدیم مکه انضباط ایجاد کنیم اگر برای یک مورد خاص همه را از بین ببریم این کار ما عبث است.