به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگ‌سالان کشور نفرات دعوت شده را برای اردوی تیم ملی معرفی کرد که چهار کشتی‌گیر از شهرستان ایذه برای اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگ‌سالان کشور دعوت شدند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم پویا دادمرز، در وزن ۶۳ کیلوگرم مهرداد مردانی، در وزن ۶۷ کیلوگرم حسین اسدی و در وزن ۸۷ کیلوگرم رامین طاهری چهار کشتی‌گیر ایذه‌ای هستند که به این اردوی فراخوانده شدند.

هشتمین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگ‌سالان یکم اردیبهشت و به میزبانی خانه کشتی شهید ابراهیم هادی مجموعه ورزشی آزادی تهران تشکیل می‌شود.