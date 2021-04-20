به گزارش خبرنگار مهر، برای ما ایرانیان، مسئله‌ ارتباط و پیوستگی شهید صدر، مکتب و حرکتش با ارزش‌های انسانی‌الهی انقلاب اسلامی ایران، مردم ما و نظام جمهوری اسلامی حائز اهمیت است. اهمیت این ارتباط، هم در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و هم در ارائه‌ی اصول آن و هم در گسترش و توسعه‌ی آن به وضوح دیده می‌شود.

کانون اندیشه جوان قصد داردبه مناسبت ایام بزرگداشت شهید سیدمحمدباقر صدر در نشستی با موضوع «بررسی نقش شهید صدر در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی» به بررسی برخی از ابعاد اندیشه این شخصیت برجسته بپردازد.

سخنران این نشست حجت الاسلام والمسلمین علی الهی خراسانی است و از طریق اینستاگرام کانون اندیشه جوان، سه شنبه ۳۱ فروردین ماه ساعت ۲۲ برگزار می‌شود.