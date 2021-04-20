فاتح نبل‌ و الزهرا آسمانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی حق‌بین، از فرماندهان به نام گیلانی، فاتح شهرهای نبل و الزهرا در سوریه، ساعتی پیش پس از تحمل دوره‌ای بیماری در بیمارستان پارس به ملکوت اعلی پیوست.

سردار حق‌بین مدت‌ها در سمت فرمانده لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان مشغول به خدمت بود و پس از آن به عنوان مشاور فرمانده نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه مرکزی امام حسین (ع) نیروی زمینی سپاه منصوب شد.

وی از همرزمان سردار رشید اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و از فرماندهان مطرح مقاومت در سوریه و عراق بود. سردار سرافراز گیلانی با وجود جراحات بسیار یادگار جنگ تحمیلی و نیز دفاع از حرم اهل بیت (ع)، به کرونا مبتلا شد و پس از تحمل دوره‌ای بیماری در بیمارستان پارس رشت به همرزمان شهیدش پیوست.

کتاب خاطرات این سردار رشید اسلام با عنوان «گیل مانا» نیز سال گذشته منتشر شد. آئین رونمایی از این کتاب در خبرگزاری مهر برپا شده بود که فیلم آن را می‌توانید در این نشانی مشاهده کنید.