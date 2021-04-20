به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه در حاشیه مراسم افتتاح پروژه های سازمان مدیریت پسماند و بازدید از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه موضوع پسماند، تبدیل به یکی از دغدغه های جدی در شهرهای بزرگ کشور شده است ادامه داد: این موضوع در شهرهای شمالی کشور شرایط سخت تری را به وجود آورده است و مردم به شدت ناراضی شده‌اند که باید با توسعه طرح های زباله سوز و تبدیل به برق از این مزیت استفاده کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت اقتصادی توسعه کارخانه‌های زباله سوز در کشور تأکید کرد: دولت آمادگی دارد در صورت اقتصادی بودن، برق تولید شده از طرح‌های زباله سوز را خریداری کند.

وی خاطرنشان کرد: در شهرهای نوشهر و ساری کارخانه های زباله سوز به بهره برداری رسیده است اما شهر تهران شرایط خاصی دارد که باید با اتخاذ تدابیری به توسعه اینگونه مجتمع ها در شهر تهران کمک کرد.

جهانگیری با اشاره به کاهش تولید پسماند شهری در شهر تهران از هفت هزار تن به پنج هزار و ۸۰۰ تن تأکید کرد: در ۵۰ سال گذشته پسماند و زباله های شهری در منطقه آرادکوه روی هم انباشته شده اند و این معضل و همچنین تولید گاز متان حاصل از این کوه های پسماند تبدیل به یکی از دغدغه های جدی پایتخت شده است که باید ای رفع این مشکل تدابیر لازم اندیشیده شود.

معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت توسعه کارخانه های زباله سوز در کشور تأکید و تصریح کرد: در حال حاضر عوارض پسماند از مردم گرفته می شود و در اختیار وزارت کشور و محیط زیست است که باید این عوارض برای کمک به شهر تهران در اختیار شهرداری قرار گیرد.

جهانگیری همچنین به مذاکرات انجام شده با طرف های خارجی برای حل مشکل کوه های زباله در کشور اشاره کرد و گفت: پس از تحریم های آمریکا این طرح ها و مذاکرات کنار گذاشته شد اما شهرداری کارهای مطالعاتی کاملی در این زمینه انجام داده است که می تواند به بهره برداری رسیده و مشکلات مردم تهران، کهریزک و ری برطرف شود.