نیروی انسانی صالح، سالم و کارآمد مهم ترین سرمایه نظام قضایی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز سه شنبه (۳۱ فروردین) در دیدار صمیمانه نمایندگان کارکنان اداری دستگاه قضا، نیروی انسانی صالح، سالم و کارآمد را مهم‌ترین سرمایه نظام قضائی دانست.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر توجه ویژه به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان اداری دستگاه قضا در سال جاری خاطر نشان کرد که تنها دغدغه همکاران باید پاسخگویی همراه با تکریم به مراجعان عدلیه باشد و متذکر شد «برخورد مناسب کارمندان اداری دستگاه قضائی به اندازه برخورد یک قاضی یا حتی بیش از آن در ارتقا کارآمدی نظام اداری و افزایش اعتماد عمومی نقش دارد».

آیت الله رئیسی گفت: کارمند یک واحد قضائی می‌تواند با نوع برخوردش شخصی که برای تظلم خواهی و احقاق حق به عدلیه مراجعه کرده، نسبت به کارآمدی نظام اداری خوش بین و امیدوار کرده و به او آرامش ببخشد، یا او را ناامید کند و دردی بر دردش اضافه نماید.

رئیس قوه قضائیه در عین حال این نکته را هم متذکر شد که به همان اندازه که کارمند یک دستگاه اداری در ارتقا کارآمدی آن نقش دارد، باید به ارتقا جایگاه و همچنین معیشت و رفاه او توجه داشت تا اطمینان یابد در یک نقطه متوقف نخواهد ماند و بر اساس تلاشی که دارد به جایگاه‌های بالاتر می‌رسد.

پیش بینی سازوکار ارتقا کارکنان اداری قوه قضائیه در سند تحول قضائی

آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: سازوکار ارتقا کارکنان اداری قوه قضائیه در سند تحول قضائی پیش بینی شده که تبدیل وضعیت آنها از اداری به قضائی نمونه‌ای از این فرایندهای طراحی شده بوده و بر این اساس هر کس صلاحیت علمی و عملی داشته باشد، می‌تواند از این مزیت بهره مند شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش با اشاره به ارتباط مداوم خود با بدنه دستگاه قضا در سفرهای استانی یا بازدیدهای سرزده از مجموعه‌های قضائی و کسب اطلاع از وضعیت همکاران قوه قضائیه، گفت که تأمین معیشت کارکنان دستگاه قضا همواره از دغدغه‌های ریاست قوه قضائیه بوده است.

آیت الله رئیسی افزود: کسی که در دستگاه قضائی تلاش می‌کند بی وقفه به مردم خدمت نماید، باید حداقل حقوق او تأمین شود تا دغدغه معیشت نداشته باشد و در این زمینه نیز بین قاضی و کارمند تفاوتی وجود ندارد.

کسی که در دستگاه قضائی تلاش می‌کند بی وقفه به مردم خدمت نماید، باید حداقل حقوق او تأمین شود تا دغدغه معیشت نداشته باشد و در این زمینه نیز بین قاضی و کارمند تفاوتی وجود ندارد

رئیس قوه قضائیه گفت: من به سختی کار همکاران دستگاه قضا واقفم و در بازدیدهایی که از برخی سازمان‌ها و واحدها مانند سازمان زندان‌ها یا شعب قضائی داشتم شاهد سختی کار همکاران عزیزمان بوده‌ام و بر همین اساس تاکید داشته‌ام که قرار گرفتن برخی مشاغل قضائی در زمره مشاغل سخت باید پیگیری شود.

آیت الله رئیسی بر همین اساس تأکید کرد: امکانات رفاهی در تهران و همه استان‌ها باید در اختیار همه اجزای سازمان قضائی کشور قرار داشته باشد و امکاناتی که عمومیت دارد بدون تبعیض به همه همکاران اعم از قضات، کارکنان و نیروهای شرکتی تعلق گیرد.

رئیس قوه قضائیه در بخشی دیگری از سخنانش اهمیت کارسنجی در نظام اداری را متذکر شد و اظهار داشت: در همه سازمان‌های اداری کشور به ویژه قوه قضائیه باید کارسنجی شود تا نیروها متناسب با نیاز و میزان کاری که آن سازمان دارد، تخصیص داده شوند.

آیت الله رئیسی افزود: تورم نیروی انسانی هنر نیست و جذب نیرو نباید با سیستم چانه زنی انجام شود چرا که گاهی حضور نیروی مازاد در یک مجموعه، خودش باعث ناکارآمدی می‌شود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تأمین مسکن برای کارکنان دستگاه‌ها را از عوامل آرامش خاطر کارکنان دانست و در عین حال تاکید کرد: در تأمین زمین باید شأن دستگاه حفظ شود. این نمی‌شود که از هرکسی و به هر شکلی برای این منظور زمین گرفت چرا که برخی رفته‌اند زمین گرفته‌اند و همین موجب ایجاد مشکلات و تشکیل پرونده شده است. رعایت ضوابط برای همه ضروری است و برای نهاد دادگستری ضروری‌تر است.

جذب نخبگان در دستگاه قضا در یک مسیر ویژه

آیت‎الله رئیسی به موضوع جذب نخبگان در دستگاه قضائی نیز که مورد اشاره یکی از کارکنان حاضر در این دیدار قرار گرفت پرداخت و گفت: قوه قضائیه در کنار جذب قاضی بر اساس روش معمول یک مسیر ویژه برای جذب نخبگان دارد که حتماً به طور خاص به این موضوع نگاه می‌کند.

رئیس دستگاه قضا افزود: تشویق و تنبیه از ابزارهای مهم یک سازمان اداری برای ارتقا کارآمدی و سلامت کاری و انگیزه بخشی بیشتر به کارکنان است و هر فردی که اقدامی برجسته و کاری قابل تقدیر انجام داده، حتماً باید تشویق شود و با کسی که برخوردش نامناسب و یا کم کار است، تفاوت دارد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش درباره حضور بانوان در دستگاه قضا نیز اظهار داشت: حضور خواهران به ویژه خواهران قاضی در قوه قضائیه مغتنم است اما در حال حاضر به طور شایسته و بایسته از توانمندی‌های آنها استفاده نمی‌شود.

آیت الله رئیسی بر همین اساس متذکر شد که نحوه حضور بانوان در دستگاه قضا به ویژه در دادگاه‌های خانواده، شوراهای حل اختلاف و دیگر سازمان‌ها در دست بازنگری است و کارگروه مربوطه ظرف چند روز آینده نظر خود را در این زمینه اعلام می‌کند تا سیر قانونی کار طی شود.

نحوه حضور بانوان در دستگاه قضا به ویژه در دادگاه‌های خانواده، شوراهای حل اختلاف و دیگر سازمان‌ها در دست بازنگری است

رئیس دستگاه قضا همچنین در خصوص گسترش پوشش بیمه‌های درمانی کارکنان قوه قضائیه که نیمی از آنها فاقد بیمه تکمیلی هستند گفت: پس از افتتاح بیمارستان عدل سازوکاری طراحی شد که صندوقی برای ارائه کمک هزینه درمان به همکاران قضائی ایجاد شود که فرایند تأسیس آن در حال پیگیری است.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: اگر کسی برای رضای خدا به مردم خدمت کند و مشکلی را حل نماید و حق یک مردم یا زن را که به تظلم خواهی به عدلیه آمده بستاند و به او بدهد و تبسمی بر لبانش بنشاند، هم در زندگی او اثر خواهد داشت و هم اجر اخروی دارد.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم نقش آفرینی همه همکاران دستگاه قضا در اجرای سند تحول خاطر نشان کرد که بعد از انجام واجبات و ترک محرمات، هیچ عبادتی بالاتر از آن نیست که رفع حوائج مردم و گره از کار کسی گشوده شود؛ خصوصاً نیازمندانی که پول ندارند وکیل بگیرند یا زبان حقوقی برای تظلم خواهی ندارند.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، ۱۲ تن از نمایندگان کارکنان بخش‌های مختلف دستگاه قضا به بیان دیدگاه‌ها، مطالبات و پیشنهادات خود برای بهبود عملکرد واحدهای قضائی و اجرای هرچه‌بهتر سیاست‌های تحولی در قوه قضائیه پرداختند که «تأمین امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز بخش‌های مختلف قضائی مانند دادسراها و پزشکی قانونی»، «ارتقاء وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان و بیمه تکمیلی آنها»، «پرداخت حق فنّی و مشاغل پراسترس»، «اجرای طرح ارتقا مدیران دفاتر به دستیاری قضائی و تسهیل فرایند تبدیل وضعیت همکاران اداری به قضائی»، «تسهیل در ارائه پروانه وکالت به همکاران قضائی برای دوره بازنشستگی»، «جذب و به کارگیری نخبگان و ارتقا تخصصی آنها در حوزه‌های غیر قضائی»، «قرار گرفتن مشاغل قوه قضائیه در زمره مشاغل سخت»، «تسریع در تبدیل وضعیت نیروهای پروژه‌ای به قراداد معیّن»، «کاهش کارانه همکاران متخصص در پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۰»، «فعال شدن تعاونی مسکن در قوه قضائیه و ایجاد منازل سازمانی»، «وام های کم بهره»، «توجه به شرح وظایف سازمان‌ها و واحدهای قضائی در کوچک‎سازی آنها» از نکات مطرح شده توسط آنها بود.

رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات این معاونت برای ارتقا وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان دستگاه قضا، این موضوع را یکی از تأکیدات مکرر آیت الله رئیسی برشمرده و مهمترین مشکل را سهم اندک این دستگاه از بودجه عمومی کشور بر شمرد و اعلام کرد که همه تلاش‌ها بر این است تا رقم بودجه دستگاه قضا در برنامه هفتم توسعه از ۲.۹ به ۵ درصد افزایش یابد.

وی خاطر نشان کرد: معاونت منابع انسانی به دنبال آن است که با متناسب سازی حقوق کارکنان و تأمین مسکن مورد نیاز آنها، زمینه‌ای را فراهم کند تا همکاران قضائی بدون دغدغه معیشت و امکانات، به دنبال انجام وظایف خطیر خود در اجرای عدالت باشند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که زمینه‌ای فراهم شده تا از فردا اول اردیبهشت، در راستای افزایش حقوق کارکنان دستگاه قضا مدرک دوم آنها نیز در احکام کارگزینی اعمال شود.