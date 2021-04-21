مخمر موجود در نوشیدنی کفیر با باکتری های بیماری زا مقابله می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، محققان در مطالعات خود مشاهده کردند مادهای که توسط مخمر در نوشیدنی پروبیوتیک کِفیر ساخته میشود، باکتریهای بیماری زا از جمله ویبریو کلرا و سالمونلا انتریکا را مهار میکند.
این ماده موسوم به استات تریپتوفول، با ایجاد اختلال در ارتباط بین باکتریها عمل میکند.
محققان معتقدند این یافته میتواند الهام بخش توسعه روشهای جدید برای مقابله با باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک باشد.
کفیر یک نوشیدنی از شیر تخمیر شده است که منشأ آن تبت و قفقاز شمالی است. این نوشیدنی دارای بسیاری از خواص سلامتی شامل کاهش کلسترول، کاهش التهاب و اثر آنتی اکسیدانی است. همچنین در کنار سایر پروبیوتیک ها دارای خواص ضدمیکروبی هم است.
محققان اکنون کشف کرده اند که نوعی مخمر در کفیر به نام Kluyveromyces marxianus مولکولی ترشح میکند که باعث ایجاد اختلال در ارتباط باکتریها میشود.
دانشمندان قبلاً میدانستند که گیاهان و جلبکها این ماده را به نام استات تریپتوفول تولید میکنند، اما این اولین بار است که آنها مخمر تولید کننده آن را یافته اند.
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