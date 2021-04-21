  1. سلامت
  2. تغذیه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۶:۵۶

مطالعات نشان می دهد؛

مخمر موجود در نوشیدنی کفیر با باکتری های بیماری زا مقابله می کند

مخمر موجود در نوشیدنی کفیر با باکتری های بیماری زا مقابله می کند

در تحقیقات جدید برای مقابله با باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک از مولکولی استفاده شد که در کفیر وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، محققان در مطالعات خود مشاهده کردند ماده‌ای که توسط مخمر در نوشیدنی پروبیوتیک کِفیر ساخته می‌شود، باکتری‌های بیماری زا از جمله ویبریو کلرا و سالمونلا انتریکا را مهار می‌کند.

این ماده موسوم به استات تریپتوفول، با ایجاد اختلال در ارتباط بین باکتری‌ها عمل می‌کند.

محققان معتقدند این یافته می‌تواند الهام بخش توسعه روش‌های جدید برای مقابله با باکتری‌های مقاوم به آنتی بیوتیک باشد.

کفیر یک نوشیدنی از شیر تخمیر شده است که منشأ آن تبت و قفقاز شمالی است. این نوشیدنی دارای بسیاری از خواص سلامتی شامل کاهش کلسترول، کاهش التهاب و اثر آنتی اکسیدانی است. همچنین در کنار سایر پروبیوتیک ها دارای خواص ضدمیکروبی هم است.

محققان اکنون کشف کرده اند که نوعی مخمر در کفیر به نام Kluyveromyces marxianus مولکولی ترشح می‌کند که باعث ایجاد اختلال در ارتباط باکتری‌ها می‌شود.

دانشمندان قبلاً می‌دانستند که گیاهان و جلبک‌ها این ماده را به نام استات تریپتوفول تولید می‌کنند، اما این اولین بار است که آنها مخمر تولید کننده آن را یافته اند.

کد مطلب 5194236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها