توصیه‎ های پلیس به رانندگان در ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا بیان کرد: در ماه مبارک رمضان، سفرهای شهری به مقصد محل سکونت در قبل از غروب و نزدیک به زمان افطار افزایش یافته و هموطنان سعی دارند در زمان افطار در کنار خانواده باشند.

وی افزود: در این ایام، الگوی زمانهای شکل گیری ترافیک دچار تغییراتی شده و با توجه به همزمانی سفرهای برگشت شهری تغییراتی در زمان تراکم ترافیک نیز ایجاد می‌گردد.

شیرانی بیان کرد: رانندگان با عنایت به افزایش تراکم ترافیک در ساعات غروب و نزدیک به افطار با صبر و شکیبایی بیشتری رانندگی کنند و سفرهای درون شهری خود را به گونه‌ای برنامه ریزی و مدیریت کنند تا مجبور به تعجیل در رانندگی نشوند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا بیان کرد: رانندگان باید با بهره گیری از آموزه‌های دینی و اخلاقی، قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده و بدین ترتیب به حقوق اجتماعی همدیگر احترام گذاشته و اولویت‌های عبور و تردد عابرین پیاده وسایل نقلیه را مد نظر قرار دهند.

شیرانی در خاتمه گفت: در معابر در مقابل صنوف مختلف از پارک غیرمجاز و دوبله و هر نوع توقفی که منجر به سد معبر و کندی عبور و مرور می‌گردد، پرهیز کرده و با توجه به اینکه این قبیل تخلفات مصداق بارز تضییع حق الناس بوده، بنابراین سعی شود به حقوق اجتماعی روزه داران گرامی احترام گذاشته تا همه شهروندان از ترافیکی ایمن و روان برخوردار گردند.