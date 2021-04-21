هشدار ترکیه درباره اقدام احتمالی دولت آمریکا در خصوص کشتار ارامنه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مولود چاووش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه هشدار داد هرگونه اقدام احتمالی دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن کشتار ارامنه در سال ۱۹۱۵ به عنوان «نسل کشی» به روابط دو کشور لطمه می‌زند.

چاووش اوغلو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «خبر تُرک» در پاسخ به پرسشی در خصوص موضع‌گیری احتمالی دولت بایدن گفت: بیانیه‌هایی که پایه و اساس قانونی نداشته باشند، الزام‌آور نخواهند بود و سودی هم نخواهند داشت، اما به رابطه صدمه می‌زنند.

وزیر خارجه ترکیه اضافه کرد: اگر آمریکایی‌ها می‌خواهند رابطه بین دو کشور را خراب‌تر کنند، تصمیم با خودشان است.

در سال ۲۰۱۹ اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا در قطعنامه‌ای وقوع نسل‌کشی ارمنی‌ها در اوایل قرن بیستم در دوران امپراطوری عثمانی را تایید کردند. این قطعنامه واکنش ترکیه را همراه داشته که در مورد پیامدهای آن هشدار داد.

به گزارش رویترز، ترکیه اذعان می‌کند که شمار زیادی از ارامنه در دوران جنگ جهانی اول در این کشور کشته شدند اما هرگونه «نسل کشی» سیستماتیک را رد می‌کند و می‌گوید شمار ارمنی‌های کشته شده بسیار کمتر از این است و رخدادها یک اقدام طرح‌ریزی‌شده هم نبود.

به گفته ارمنی‌ها و نیز شماری از پژوهشگران و مورخان، بین سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ارامنه ساکن قلمرو ترکیه عثمانی قتل‌عام شدند.

ارمنی‌ها روز ۲۴ آوریل (۴ اردیبهشت) را سالگرد نمادین این «نسل کشی» می‌دانند.