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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۳۰

توسط چاووش اوغلو اعلام شد؛

هشدار ترکیه درباره اقدام احتمالی دولت آمریکا در خصوص کشتار ارامنه

هشدار ترکیه درباره اقدام احتمالی دولت آمریکا در خصوص کشتار ارامنه

وزیر امور خارجه ترکیه هشدار داد که هرگونه اقدام احتمالی دولت آمریکا در به رسمیت شناختن کشتار ارامنه به عنوان «نسل کشی» به روابط دو کشور لطمه می‌زند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مولود چاووش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه هشدار داد هرگونه اقدام احتمالی دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن کشتار ارامنه در سال ۱۹۱۵ به عنوان «نسل کشی» به روابط دو کشور لطمه می‌زند.

چاووش اوغلو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «خبر تُرک» در پاسخ به پرسشی در خصوص موضع‌گیری احتمالی دولت بایدن گفت: بیانیه‌هایی که پایه و اساس قانونی نداشته باشند، الزام‌آور نخواهند بود و سودی هم نخواهند داشت، اما به رابطه صدمه می‌زنند.

وزیر خارجه ترکیه اضافه کرد: اگر آمریکایی‌ها می‌خواهند رابطه بین دو کشور را خراب‌تر کنند، تصمیم با خودشان است.

در سال ۲۰۱۹ اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا در قطعنامه‌ای وقوع نسل‌کشی ارمنی‌ها در اوایل قرن بیستم در دوران امپراطوری عثمانی را تایید کردند. این قطعنامه واکنش ترکیه را همراه داشته که در مورد پیامدهای آن هشدار داد.

به گزارش رویترز، ترکیه اذعان می‌کند که شمار زیادی از ارامنه در دوران جنگ جهانی اول در این کشور کشته شدند اما هرگونه «نسل کشی» سیستماتیک را رد می‌کند و می‌گوید شمار ارمنی‌های کشته شده بسیار کمتر از این است و رخدادها یک اقدام طرح‌ریزی‌شده هم نبود.

به گفته ارمنی‌ها و نیز شماری از پژوهشگران و مورخان، بین سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ارامنه ساکن قلمرو ترکیه عثمانی قتل‌عام شدند.

ارمنی‌ها روز ۲۴ آوریل (۴ اردیبهشت) را سالگرد نمادین این «نسل کشی» می‌دانند.

کد مطلب 5194427
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
      2 1
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      ادعای دولت امریکا در برسمیت شناختن کشتار ارامنه جنبه عوامفریبی دارد.
    • IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
      2 1
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      چرا درمورد کشتار آذریها توسطجیلوها در جنگجهانی اول صحبتی نمیشود ۱۶۵هزار نفر در عرض ۳روز
      • علی IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
        0 0
        چرا نسل کشی و کشتار ایرانیها و تجاوز آنها ( جمعا ۲۵ بار تجاوز عثمانی‌ها به ایران )توسط حکومت عثمانی بیانیه و محکومیتی صورت نمی گیرد
    • IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
      0 0
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      چون اونا ارامنی هستن اونا مسیحی هستن. کاملا مشخص این حرف هارسیاسی هستن. و گرنه خود ترکیه تایید نکرده یعنی میدونه کار اشتباهی. زیاد دامن میزنن این غربی ها الان این غربی ها کار سیاسی نمیکنن با جان مردم جهان اینا کاری نمیکنن تا ببینن اقتصادشون تو خطر

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