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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

حاجی‌بابایی: کشور با کمبود ۳۰۰ هزار معلم مواجه است

حاجی‌بابایی: کشور با کمبود ۳۰۰ هزار معلم مواجه است

همدان-نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر کشور با کمبود حدود ۳۰۰ هزار معلم مواجه است که این مسئله موجب افت کیفیت آموزشی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی صبح پنج شنبه در ششمین دوره تربیت مربیان پیش‌دبستانی در مجتمع شهید آیت‌الله مدنی همدان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات «شهیدان رجایی و باهنر» در ۱۱ شهریورماه، اظهار کرد: آموزش و پرورش برای من عزیزترین نهاد کشور است و معتقدم جایگاه معلم باید با عزت و احترام کامل در کلاس درس حفظ شود.

وی با انتقاد صریح از رویکرد خصوصی‌سازی در نظام آموزشی کشور تصریح کرد: با فعالیت مدارس غیردولتی مخالف نیستم اما معتقدم مدارس دولتی باید چنان تقویت شوند که هیچ خانواده‌ای به دلیل ضعف امکانات ناچار به انتخاب مدارس غیردولتی نباشد و آموزش و پرورش متعلق به ۱۸ میلیون دانش‌آموز است و نباید به بخش خصوصی واگذار شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های جدی نیروی انسانی در آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر کشور با کمبود حدود ۳۰۰ هزار معلم مواجه است که این مسئله موجب افت کیفیت آموزشی شده و در مواردی منجر به تراکم بیش از حد کلاس‌ها و کمبود نیروی خدماتی و معاونان در مدارس شده است.

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت استخدامی نیروها پرداخت و افزود: نظام جذب و ارزیابی معلمان باید از ابتدا به‌صورت دقیق طراحی شود و اینکه فردی پنج سال در کلاس درس حاضر باشد و پس از آن در بلاتکلیفی برای آزمون صلاحیت قرار بگیرد منطقی نیست.

وی با تاکید بر پیگیری وضعیت نیروهای شرکتی و پیش‌دبستانی افزود: یکی از راهکارهای مورد نظر حذف شرکت‌های واسطه و برقراری قرارداد مستقیم میان دولت و نیروها است و مجلس در این زمینه مجوزهای لازم را صادر کرده و در حال رایزنی با وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه برای اجرایی شدن این طرح هستیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه کل کشور خاطرنشان کرد: سهم این نهاد از بودجه کشور در سال‌های گذشته حدود ۱۵.۶ درصد بود که متاسفانه اکنون به کمتر از ۹ درصد کاهش یافته است و مجلس تلاش می‌کند در بررسی‌های بودجه‌ای منابع بیشتری را به معیشت فرهنگیان و توسعه زیرساخت‌های آموزشی اختصاص دهد.

ششمین و هفتمین دوره تربیت مربیان پیش‌دبستانی شهر همدان با همکاری کانون و سازمان تعلیمات اسلامی با هدف توانمندسازی مربیان در حال برگزاری است و طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان تابستان قریب به ۵۰۰ مربی در این دوره‌ها آموزش خواهند دید.

کد مطلب 6936264

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    نظرات

    • زهرا IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      2 1
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      سلام وعرض ادب واحترام خدمت آقای حاج بابایی عزیز بنده معلم نهضت هستم با بیش از یک دهه فعالیت در بدترین شرایط بیسوادی جامعه را تحویل گرفتیم وبا همت بالا آمار باسوادی را در کشور به بالای ۹۷ درصد رسوندیم در واقع بیسوادی صفر کردیم حال این انصاف است تا اسم ازاستخدامی میاد این نیروهای باتجربه بالارا کنار بزنند وبازنشسته را جایگزین ما کنند پس این همه زحمت وتلاش ما بدون حقوق ودستمزد ناچیز بعد از این سالها چی میشه تو رو امام زمان به فریادمان برسید نگذارید تلاش های ما بی نتیجه بماند خستگی ۱۰ ساله بر تن ما
    • شهروند IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      2 0
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      آقای حاجی بابایی یک معلم رسمی با 18000000 ميليون حقوق در ماه چطور می خواهد زندگی کند؟ اجاره خانه بدهد یا خوراک یا پوشاک یا درمان یا سایر مخارج؟ مگر به یک معلم چقدر حقوق می دهند؟ باید با ایجاد انگیزه و نشاط وروحیه مضاعف معلمان را جذب کرد نه با این وضعیت معیشتی نگران کننده؟
    • مرغ سحر IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      1 0
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      وزیر آموزش‌وپرورش که همین هفته پیش گفت ما امسال کمبود معلم نداریم!!!!!
    • ه.ر IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      1 0
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      حاجی جان ،معلم با ۳۴ سال سابقه هنوز یه کپر برای سر پناه ندارد ،لطفا کمی تامل کنید ،آموزش فقط دو دو تا نیست ،معلمی که خانه بدوش است معلم نیست،راننده ی اسنپ معلم نیست !
    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      0 0
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      ما با کارشناسی ارشد بیکار بگردیم ، کلاس خصوصی بذاریم ، بعد مدارس خالی از معلم، خب بجای ازمون گرفتن ،هزبنه واریز میکنم ، فقط مصاحبه بگیرید و هرکس شرایط داشت استخدام کنید، بودجه ندارید قراردادی بگیرید، بیمه نکنید ، ساعتی بگیرید ، ما رو از بیکاری در میارید و از طرفی مدارس هم خالی از معلم نیست، ما درس خوندیم که ایران رو اباد کنیم به جامعه خدمت کنیم ولی متاسفانه نشد که نشد...........
    • صادق IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      0 0
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      جناب حاج بابایی لااقل با وزیر هماهنگ شود ارقام اعلام کن کاظمی گفته کمبود معلم نداریم شما میگی 300هزار معلم کمبود داریم.
    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      0 0
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      سلام خیلی جالب است کمتر از یک ماه دیگه مدرسه ها باز میشه اینقدر معلم کم داریم

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