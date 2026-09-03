پویش «همه حاضر» به یاد شهدای میناب در مازندران کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی، مدیرکل بهزیستی مازندران صبح پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت دسترسی برابر کودکان و نوجوانان به فرصتهای آموزشی، اظهار کرد: حمایت از تحصیل گروههای هدف، بخشی از رویکرد توانمندسازی بهزیستی است و آموزش میتواند زمینهساز کاهش آسیبهای اجتماعی و شکستن چرخه فقر در خانوادهها باشد.
وی با بیان اینکه کمک به دانشآموزان تنها تأمین یک نیاز مادی نیست، افزود: هر دانشآموزی که با آرامش بیشتری در مدرسه حاضر شود، فرصت بیشتری برای شناسایی و پرورش استعدادهای خود خواهد داشت و میتواند آینده روشنتری را برای خود رقم بزند.
مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به نامگذاری پویش امسال به یاد ۱۶۸ دانشآموز شهید میناب، گفت: یاد این دانشآموزان که زندگی و آینده خود را در کنار مدرسه و علم سپری میکردند، مسئولیت جامعه را در قبال کودکان امروز بیشتر یادآوری میکند.
رحمانی تأکید کرد: هیچ کودکی نباید به دلیل شرایط اقتصادی و محرومیت، از تحصیل و فرصت ساختن آینده بازبماند و همراهی مردم و خیران میتواند در کاهش بخشی از دغدغههای خانوادههای نیازمند مؤثر باشد.
وی از خیران، نیکوکاران، گروههای مردمی و فعالان اقتصادی و اجتماعی استان خواست در اجرای این پویش مشارکت کنند و افزود: حتی کمکهای کوچک میتواند بخشی از نیاز یک دانشآموز را برطرف و زمینه حضور او در مدرسه را فراهم کند.
بر اساس اعلام بهزیستی مازندران، نیکوکاران میتوانند کمکهای نقدی خود را برای مشارکت در این طرح به شماره حساب ۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸ یا شماره کارت ۰۱۰۴-۸۶۳۱-۹۵۷۰-۶۳۶۷ به نام مشارکتهای مردمی بهزیستی مازندران واریز کنند.
همچنین امکان اهدای کمکهای غیرنقدی شامل کیف، کفش، نوشتافزار و سایر اقلام مورد نیاز دانشآموزان از طریق ادارات بهزیستی شهرستانهای مازندران و مؤسسات و مراکز خیریه تحت نظارت و همکار این ادارهکل فراهم شده است.
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