به گزارش خبرنگار مهر، همانطور که پیش‌بینی می‌شد حسن یزدانی توانست با اقتدار در برابر رقبای آسیایی خود ظاهر شود و در نهایت عنوان قهرمانی قاره کهن را از آن خود کند.

حسن یزدانی در رقابتهای قهرمانی آسیا تمامی حریفان خود را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و ثابت کرد کلاس کشتی او یک سر و گردن بالاتر از مدعیان این قاره است.

او ابتدا هایاتو ایشیگورو از ژاپن را ۱۰ بر صفر مغلوب کرد. سپس با همین نتیجه مصطفی العبید از عراق را به راحتی برد و در فینال هم دیپاک پونیا از هند را شکست داد. این آزادکار هندی همان حریفی است که در فینال رقابتهای جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان به دلیل مصدومیت از رویارویی با حسن یزدانی خودداری و بدون مبارزه به مدال نقره جهان بسنده کرد.

اما نکته جالب توجه اینجاست که حسن یزدانی همچنان بعد از رقابتهای قهرمانی آسیا بدون توجه به حساسیت بالای روزهای باقیمانده تا المپیک، تشنه حضور در میادین تدارکاتی و رسمی بیشتر است.

یزدانی بعد از فینال آسیا صراحتاً اعلام کرد اگر لازم باشد تا المپیک حتماً در تورنمنت دیگری شرکت می‌کند تا به آمادگی بیشتری برسد و در نهایت با خوشرنگ‌ترین مدال المپیک، مردم کشورمان را خوشحال کند.

قهرمان کشتی جهان و المپیک به سطح رقابتهای قهرمانی آسیا نیز اشاره کرد و گفت: «باید در حد آسیا از حریفان این قاره انتظار داشت. بدیهی است آزادکاران ما فنی‌تر هستند و تمرینات بیشتر و بهتری نسبت به رقبای آسیایی داشتند. بی‌تردید کلاس کشتی ایران بالاتر از آسیاست. البته در بعضی از اوزان اتفاقاتی رخ داد که بچه‌های ما نتوانستند شایستگی و توان واقعی خود را نشان دهند که امیدوارم آنها هم در مسابقات بعدی بتوانند موفق عمل کنند.»

اتحادیه جهانی کشتی هم در واکنش به قهرمانی حسن یزدانی در آسیا، در صفحه رسمی خود از عملکرد وی در این رقابت‌ها تمجید کرد و نوشت: «مسابقات قهرمانی آسیا برای حسن یزدانی به عنوان سوپراستار کشتی جهان، فقط یک قدم در راه آماده شدن برای هدف نهایی او یعنی دومین مدال طلای المپیک است. یزدانی دوباره ثابت کرد به تنهایی، یک کلاس مبارزه است و بی دلیل او را بهترین نمی‌نامند.»

به هر حال اهالی کشتی بی صبرانه منتظر حضور حسن یزدانی در بازی‌های المپیک هستند تا بار دیگر مبارزات دیدنی او را شاهد باشند. به خصوص، نبرد احتمالی او با دیوید تیلور که پیش از این دو بار از سد یزدانی گذشته و او مدتهاست برای انتقام از رقیب توانمند آمریکایی خود لحظه شماری می‌کند.