با تعویض پرده،تغییری باور نکردنی در دکوراسیون منزل خود ایجاد کنید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، حتماً برای شما هم اتفاق افتاده که پس از مدتی از دکوراسیون منزل خود خسته شده و دلتان یک تغییر اساسی می‌خواهد. همیشه لازم نیست که برای تغییر دکوراسیون خانه، رنگ دیوارها یا وسایل را تغییر دهید، گاهی فقط خرید یک پرده جدید که با مدل دکوراسیون داخلی شما متناسب باشد، تغییر شگرفی در دکوراسیون منزل شما ایجاد می‌کند.

تغییر دکوراسیون منزل با پرده

در گذشته از پرده فقط برای حفظ اهالی خانه از سرما و کاهش شدت آفتاب استفاده می‌کردند اما در حال حاضر این وسیله به یک ابزار برای بهبود طراحی داخلی و زیبایی شناسی تبدیل شده است. وقتی مهمانی وارد خانه می‌شود یکی از مهم‌ترین چیزهایی که توجهش را جلب می‌کند مدل پرده‌های خانه است. در بسیاری از مواقع مانند عید نوروز، ما ایرانیان عادت به تغییر دکوراسیون منزل خود داریم. یکی از روش‌هایی که با پرداخت هزینه کم می‌توان تغییری شگرف و چشمگیری در دکوراسیون داخلی ایجاد کرد، تعویض پرده می‌باشد.

شاید تعجب کنید که یک پرده چقدر می‌تواند در طراحی داخلی خانه تأثیرگذار باشد؟ پرده‌ها به دلیل اینکه حداقل یکی از دیوارهای اتاق را می‌پوشانند، جلوه‌ی زیادی دارند. پرده‌های جدید می‌توانند فضای داخلی خانه شما را تغییر دهند و همچنین نور طبیعی خورشید اتاق را فیلتر می‌کند. بنابراین، پرده‌ها در تغییر ظاهر خانه شما قدرت زیادی دارند و آن را زیبا و زیبا جلوه می‌دهند؛ اما سوالی که ممکن است برای شما پیش بیاید این است که چه پرده‌ای مناسب خانه‌ی من است؟ پرده زبرا، یکی از بهترین و جدیدترین مدل‌های پرده است که به دلیل طرح و مدل خاصش خیلی سریع در ایران و سایر نقاط دنیا محبوب شد.

پرده زبرا چیست؟

پرده زبرا را می‌توان تلفیقی از هنر و نوآوری دانست. در مدل پرده زبرا پارچه و تور به صورت لایه‌های افقی و یک در میان قرار گرفته اند، یعنی یک لایه پارچه و یک لایه تور، به همین دلیل به این مدل، زبرا یا راه راه می‌گویند.

مزایای پرده زبرا

کنترل نور

طراحی زیبا و توانایی کنترل نور، پرده زبرا را برای هر اتاقی ایده آل می‌کند. در صورت نیاز به حریم خصوصی، پرده‌ها را پایین بکشید یا وقتی می‌خواهید نور خورشید بیشتر باشد، آن را باز بگذارید. همچنین اگر قصد دیدن ویوی بیرون را دارید، می‌توانید پرده را جمع کنید.

طراحی همه کاره

برخی از مدل‌های پرده فقط مخصوص نقاط خاصی از خانه هستند، مثلاً پرده‌های سلطنتی را هیچ وقت در آشپزخانه ندیدیم اما مدل زبرا به اندازه کافی ایده آل است که در تمام فضاهای خانه مانند پذیرایی، اتاق خواب و آشپزخانه استفاده شوند. مزیت دیگر این مدل، تناسب آن با دکوراسیون مدرن و سنتی می‌باشد. درحالیکه خطوط تمیز وظاهر مینیمالیستی آن کاملاً مناسب فضاهای مدرن است، پارچه نرم آن تکمیل کننده دکور سنتی و عتیقه می‌باشد.

تنوع در طرح و رنگ

مدل زبرا در انواع طرح و رنگ‌های مختلفی ارائه می‌شود. بسته به سلیقه خود می‌توانید با رنگ‌های روشن جسورانه رفتار کنید یا با رنگ‌های خنثی دکوراسیون منزل خود را ساده نگه دارید.

کاربرد آسان

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که به دلیل دسترسی سخت، پنجره‌های خود را در تمام طول روز باز و بسته می‌گذارید؟ خبر خوب این است که پرده‌های زبرا نیازی به تنظیم دستی ندارد. برخی از مدل‌های زبرا می‌توانند متناسب با نیاز شما برنامه ریزی شوند و کار کنند. شما می‌توانید زمان را مشخص کنید تا موتور کار خود را بر اساس برنامه تعیین شده انجام دهد. جدا از صرفه جویی در وقت و مشکل در کار دستی پوشش پنجره‌ها، پرده زبرا همچنین به خانه شما ارزش و زیبایی بیشتری می‌دهد.

محافظت از وسایل منزل

خانه شما شایسته بهترین مراقبتها است تا مطمئن شوید که تا چند سال آینده همه چیز عالی به نظر میرسند، اما قرار گرفتن مداوم در معرض نور خورشید می‌تواند باعث تغییر رنگ و کمرنگ شدن مبلمان و کفپوش شما شود. همچنین می‌تواند باعث آسیب مشابهی به فرش‌ها، روفرشی ها، عکس‌ها، کاغذدیواری‌ها و کارهای هنری مانند نقاشی شود. پرده زبرای لایه‌ای در صورت بسته بودن می‌توانند ۹۹٪ از اشعه ماورا بنفش را مسدود کرده و از فضای داخلی شما در برابر نور شدید خورشید محافظت کنند.

حفاظت از حریم خصوصی

اگر نگران حریم خصوصی اتاقتان هستید، پرده‌های زبرا این مشکل را حل می‌کنند. با تشکر از لایه‌های افقی سیاه و سفید، شما می‌توانید در طول روز بیرون را نگاه کنید، در حالی که همسایه‌ها نمی‌توانند از بیرون شما را ببینند. این مورد، پرده زبرا را در مقایسه با پرده‌های کرکره‌ای در اولویت قرار می‌دهد زیرا در مدل پرده کرکره‌ای، اگر می‌خواهید حریم خصوصی داشته باشید، باید آنها را به طور کامل ببندید.

شستشو و نصب آسان

پرده زبرا نصب بسیار آسانی داشته به طوری که در مدت زمانی کوتاه و با کمترین تجهیزات آن را نصب کنید. شستشوی مدل زبرا در مقایسه با سایر مدل‌های پرده بسیار آسان‌تر و سبکتر می‌باشد.

انواع پرده اتاق خواب

اتاق خواب مکانی از خانه است که بیشتر برای استراحت و خواب به کار می‌رود. ما در اتاق خواب قطعاً به دنبال کسب آرامش روحی هستیم و پرده اتاق خواب یکی از وسایل مهم و کلیدی است که می‌تواند تأثیر زیادی در این آرامش داشته باشد. عوامل زیادی مانند متراژ اتاق، اندازه پنجره‌ها، نور گیر بودن یا نبودن اتاق و طرح و رنگ دیوارها در انتخاب پرده اتاق خواب تأثیر دارند. اگر به دنبال خرید پرده اتاق خواب باشید، حتماً این سوال برایتان پیش می‌آید که چه مدل‌هایی برای این اتاق مناسبند؟ مدل پرده‌هایی مانند پرده زبرا، پانچ، شیدرول، پرده ساده و مدرن برای اتاق خواب انتخاب بسیار خوبی می‌باشند.

کلام آخر

پرده زبرا یکی از جدیدترین و زیباترین مدل‌های پرده است که فارغ از نوع دکوراسیون منزل، برای هر اتاقی در خانه و مکان‌های اداری استفاده می‌شود. سایت سبک مدرن با بیش از یک دهه سابقه در زمینه دکوراسیون داخلی، آماده خدمات رسانی به شما عزیزان می‌باشد. شما می‌توانید مدل‌های مختلف پرده اتاق خواب و پرده زبرا را در سایت سبک مدرن (sabkemodern.com) مشاهده کرده و برای خرید با شماره ۰۲۱۲۲۵۳۷۱۹۹ تماس بگیرید.

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