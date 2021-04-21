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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۱۹

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد؛

پاسخگویی ۲۴ ساعته به سوالات مردم درباره سامانه اسکان

پاسخگویی ۲۴ ساعته به سوالات مردم درباره سامانه اسکان

وزارت راه و شهرسازی به منظور سهولت در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، ۲۴ ساعته، تلفنی و پیامکی به سوالات شهروندان پاسخ می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی به منظور سهولت در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، ۲۴ ساعته به سوالات شهروندان پاسخ می‌دهد.

بر همین اساس، مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با شماره ۵۹۱۹۸-۰۲۱ وشماره پیامکی ۰۲۱۱۹۳ برای پاسخگویی به صورت ۲۴ ساعته آمادگی دارد.

شهروندان تهرانی با گرفتن شماره ۵۹۱۹۸ و شهروندان دیگر استان‌های کشور با شماره‌گیری ۰۲۱۵۹۱۹۸ می‌توانند در گفت‌وگو با کارشناسان مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع‌ها و سوالات خود را مطرح کنند.

گفتنی است، بر اساس الزام قانونی (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی ۱۳۹۹)، تمامی سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستأجر مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی https://amlak.mrud.ir ثبت کنند. مدت خوداظهاری و درج اطلاعات سکونتی و ملکی تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ادامه دارد.

یادآور می‌شود، بر اساس تمهیدات وزارت راه و شهرسازی، در ابتدای طرح که از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد، سرپرستان خانوار این امکان را دارند تا ۹ اردیبهشت بر اساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) نسبت به ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اقدام کنند و پس از آن برای افراد جامانده از ثبت‌نام، از تاریخ ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد امکان درج اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان فراهم شده است.

جدول زمانبندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت درج اطلاعات سکونتی و ملکی

تاریخ مراجعه به سامانه آخرین رقم کدملی سرپرست خانوار
۱۹ و ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ ۹
۲۱ و ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ۸
۲۳ و ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۷
۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۶
۲۷ و ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۵
۲۹ و ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۴
۳۱ فروردین و اول اردیبهشت ۱۴۰۰ ۳
۲ و ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲
۴، ۵، ۶ و ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱
۸ و ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ صفر
۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ تمامی کدهای ملی

انجام خود اظهاری از طریق سامانه در اینترنت و با رایانه شخصی به صورت رایگان برای عموم فراهم است. همچنین، در صورت تمایل استفاده از خدمات دفاتر پیشخوان دولت با هزینه شخصی نیز امکان‌پذیر است.

کد مطلب 5194639

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    نظرات

    • صدیقه بصائری KR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      0 3
      پاسخ
      میخواستم در سامانه املاک شرکت کنم
    • عادل IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
      3 0
      پاسخ
      چرا اجبار میکنید که حتما افرادی که خط ندارند مجبور به خرید سیم کارت به نام خود شوند تا ثبت نام کنند؟ این خود تحمیل هزینه است، چرا این رویه را عوض نمیکنید؟؟؟ و دوم این که هر روز و داعم افراد در حال تغییر مکان و خرید و‌فروش هستند یعنی باید مداوووم به سامانه اعلام کنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واویلا
    • وت RO ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
      2 0
      پاسخ
      اجاره ملک بدون رضایت مالک مخالف قانون مالکیت مدنی و شخصی است مگه هر کی دو تا ماشین داره باید حتما با یکیش مسافر کشی کنه این تحمیل بدون رضایت به مالکین است ضمنا مستاجری که یکسال اجاره نمیده چه حقی داره.
    • عادل IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
      1 0
      پاسخ
      چرا از اداره اب ،برق، گاز،تلفن، استعلام استفاده از انشعابات نمیگیرید به راحتی میتونن بگن کدوم خونه خالیه یا پره!!!!! ای بابا بعدشم امنیت این سامانتون کمه با یه رمز بهددرد نمیخورهدباید رمز یکبار مصرف میذاشتین
    • IR ۰۶:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
      1 1
      پاسخ
      من مستاجرم و مشخصات مالک رو ندارم و ثبت مشخصات مال غیر طبق قانون مطابق عرف و شرع غیر قانونی هست آقاین عقل کل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟شماها میخواهید مالک و مستاجر رو به جون هم بیندازید همین ؟؟؟؟؟
    • جاسم ۰۷:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      به نظر می رسه از طریق این سامانه بیشتر صورت مساله تغییر پیدا می کنه یعنی جایی که دولت توان مدیریت اقتصادی بالاخص بخش مسکن را نداره توپ را توی زمین موجر و مستاجر میندازه و به جای اینکه عرضه بخش مسکن به گونه ای افزایش پیدا بکنه که تقاضا کاهش و در نتیجه قیمت منطقی بشه

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