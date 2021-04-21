پاسخگویی ۲۴ ساعته به سوالات مردم درباره سامانه اسکان

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی به منظور سهولت در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، ۲۴ ساعته به سوالات شهروندان پاسخ میدهد.
بر همین اساس، مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با شماره ۵۹۱۹۸-۰۲۱ وشماره پیامکی ۰۲۱۱۹۳ برای پاسخگویی به صورت ۲۴ ساعته آمادگی دارد.
شهروندان تهرانی با گرفتن شماره ۵۹۱۹۸ و شهروندان دیگر استانهای کشور با شمارهگیری ۰۲۱۵۹۱۹۸ میتوانند در گفتوگو با کارشناسان مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوعها و سوالات خود را مطرح کنند.
گفتنی است، بر اساس الزام قانونی (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب دی ۱۳۹۹)، تمامی سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستأجر مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را با مالکیتهای رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی https://amlak.mrud.ir ثبت کنند. مدت خوداظهاری و درج اطلاعات سکونتی و ملکی تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ادامه دارد.
یادآور میشود، بر اساس تمهیدات وزارت راه و شهرسازی، در ابتدای طرح که از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد، سرپرستان خانوار این امکان را دارند تا ۹ اردیبهشت بر اساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) نسبت به ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اقدام کنند و پس از آن برای افراد جامانده از ثبتنام، از تاریخ ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد امکان درج اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان فراهم شده است.
جدول زمانبندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت درج اطلاعات سکونتی و ملکی
|تاریخ مراجعه به سامانه
|آخرین رقم کدملی سرپرست خانوار
|۱۹ و ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
|۹
|۲۱ و ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
|۸
|۲۳ و ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
|۷
|۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
|۶
|۲۷ و ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
|۵
|۲۹ و ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
|۴
|۳۱ فروردین و اول اردیبهشت ۱۴۰۰
|۳
|۲ و ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
|۲
|۴، ۵، ۶ و ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
|۱
|۸ و ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
|صفر
|۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
|تمامی کدهای ملی
انجام خود اظهاری از طریق سامانه در اینترنت و با رایانه شخصی به صورت رایگان برای عموم فراهم است. همچنین، در صورت تمایل استفاده از خدمات دفاتر پیشخوان دولت با هزینه شخصی نیز امکانپذیر است.
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