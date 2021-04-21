کارآفرین معلول ایرانی مهمان امشب رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، امشب چهارشنبه اول اردیبهشت ماه وحید رجبلو کارآفرین معلول ایرانی و بنیانگذار استارت آپ «توانیتو» مهمان برنامه زنده رادیویی «همسفره» رادیو نمایش می شود.

وحید رجبلو سومین فرزند خانواده، متولد سال ۱۳۶۶ و ساکن کرج است که با بیماری به نام SMA به دنیا آمده و به همین دلیل با مشکلات ناخواسته ای مواجه شده است اما هیچیک از این مشکلات مانع موفقیت او نشدند. او که تنها ۲ درصد بدنش توانایی حرکت دارد، توانسته است که بیش از ۲۰۰ سایت را طراحی کند.

رجبلو در سال ۱۳۹۶ پلتفرم آنلاین «توانیتو» را به عنوان پل ارتباطی میان توان‌جویان و خدمات‌رسانان تأسیس کرد. با این کار ۱۷ شغل مستقیم و حدود یک هزار شغل غیرمستقیم ایجاد شد. «توانیتو» اکنون نزدیک به یک هزار خدمات‌دهنده فعال دارد که در حوزه‌های سلامت، پزشکی، توانبخشی، آموزش و خدمات عمومی به شهروندان ایرانی و از طریق این پلتفرم سرویس‌دهی می‌کنند. وحید رجبلو توانسته‌ است فرصتی پدید آورد که بیش از ۱۴ هزار شهروند دارای معلولیت و بدون معلولیت از خدمات آنلاین «توانیتو» استفاده کنند.

وی همچنین در سال ۱۳۹۹ توسط کمیته غیرانتفاعی بین‌المللی جوانان جهان (Junior Chamber International) به‌عنوان یکی از ۱۰ چهره تأثیرگذار در دنیا شناخته شده‌است.

برنامه زنده رادیویی «همسفره» به نویسندگی زهرا خدادادی با گویندگی و اجرای مهدی طهماسبی و نگین خواجه نصیر و تهیه کنندگی محسن جواهری در ایام ماه مبارک رمضان، هر شب از ساعت ۱۹ تا ۲۱ پخش خواهد شد. برنامه «همسفره» که در فضای باز رادیو نمایش اجرا می شود، به صورت زنده از سایت رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir و شبکه ایران صدا پخش می شود.