مردم کاشان خشک ترین فروردین را در ۵۰ سال اخیر تجربه کردند

عباس ارغوانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میزان بارش باران و نزولات جوی در فروردین ۱۴۰۰ صفر بود، اظهار داشت: مردم کاشان خشک‌ترین فروردین را امسال طی ۵۰ سال اخیر تجربه کردند.

وی با بیان اینکه این شرایط به دنبال شرایط بحرانی کم بارشی کنونی رخ داده است، ابراز داشت: پیش بینی می‌کنیم در اردیبهشت ماه بارش‌هایی داشته باشیم ولی این میزان بارش‌های نخواهند توانست جبران عدم بارش باران را در فروردین ماه داشته باشند.

رئیس اداره هواشناسی کاشان با اشاره به اینکه فصل زراعی هر سال از مهرماه شروع می‌شود، تصریح کرد: تاکنون در سال زراعی کاشان ۶۵ میلیمتر بارندگی داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه میزان بارش باران در سال زراعی سال گذشته تا به امروز ۱۸۵ میلیمتر بوده است، خاطرنشان کرد: این نشان می‌دهد که میزان بارندگی‌ها در سال زراعی کاشان تا به امروز ۶۵ درصد و نسبت به بلندمدت در شهر کاشان دارای ۴۵ درصد کاهش بارندگی داشته‌ایم.

ارغوانی ادامه داد: با توجه به کاهش چشمگیر بارش باران‌ها به مردم توصیه اکید می‌کنیم حتماً مدیریت مصرف آب را مدنظر داشته باشند.

وی با بیان اینکه بخشی از آب شرب کاشان از سرچشمه‌های کوهرنگ تأمین می‌شود، گفت: میزان بارش بارندگی در این حوزه هم ۳۵ درصد کاهش بارندگی داشته‌ایم که این نشان از بحرانی بودن شرایط است.

رئیس اداره هواشناسی کاشان با بیان اینکه ادامه روند کاهش نزولات جوی می‌تواند باعث به خطر افتادن منابع آب شرب و کشاورزی شود، افزود: البته امیدواریم در پاییز امسال با توجه به تغییر شرایط جوی در اقیانوس و تأثیر آن در مناطق مرکزی ایران شاهد بهبود بارش نزولات جوی از مهرماه به بعد باشیم.