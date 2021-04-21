به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان ایلام از انعقاد تفاهم نامه خرید ۱۴ هزار دستگاه تبلت دانش آموزی خبر داد و گفت: در حالی که در تمام استان‌ها در قالب طرح هدایت ۵۰ درصد از هزینه تهیه تبلت دانش آموزان نیازمند توسط وزارت آموزش و پرورش انجام می‌شود، اما با پیگیری‌های به عمل آمده در ایلام این میزان به ۷۰ درصد افزایش یافت و مابقی هم در استان تامین می‌شود.

استاندار ایلام با اشاره به تغییرات ناشی از حادث شدن بیماری کرونا در سبک زندگی مردم و به فراخور آن در شیوه‌های آموزشی ابراز کرد: داشتن تبلت آموزشی یکی از اولویت‌ها و نیازهای اساسی دانش آموزان در دنیای امروز است که با توجه به بضاعت بعضی خانواده‌ها و عدم دسترسی به تبلت دانش آموزی تهیه این تعداد تبلت یک کار مهم و ضروری بود.

وی با تاکید بر فراهم کردن امکانات برای تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل در استان، تصریح کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ارائه تحصیل رایگان به شهروندان تاکید شده و امروزه با وجود امکانات و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، پذیرفتنی نیست کسی از تحصیل بازماند.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰ پروژه قابل افتتاح و ۵ پروژه آماده کلنگ زنی در استان وجود دارند، گفت: باید نوسازی مدارس استان تمام تلاش خود را به کار گیرد تا اماکن آموزشی در دست ساخت که در تمام شهرستان‌های استان از پیشرفت قابل توجهی برخوردارند تا پایان دولت تکمیل و تحویل آموزش و پرورش شوند.

وی با بیان اینکه ایجاد هنرستان هنرهای زیبا در ایلام با همکاری آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و سایر دستگاه‌های مرتبط یکی از ضروریات و از زیر ساخت‌های مهم شکل گیری هنرهای سنتی و مدرن است، تاکید کرد: آشنایی دانش آموزان با رشته‌های مختلف هنری می‌تواند در آینده منجر به تربیت هنرمندانی میان رشته‌ای و خلق آثاری فاخر در حوزه‌های مختلف هنر شود.