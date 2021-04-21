برنامه مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز ، تاریخ و نفرات دعوت شده به مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان و آقایان اعلام شد و طی آن ۳۲ بازیکن به پیکارهای انتخابی تیم ملی دعوت شدند.

این رقابت ها با شیوه جدید و در چهار مرحله بصورت حذفی برگزار می شود که قهرمان هر مرحله به عضویت تیم ملی درخواهد آمد .

مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان روزهای ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ماه و رقابت های آقایان نیز روزهای ۲۸ الی ۳۱ خردادماه برگزار می شود که چهار بازیکن برتر به عضویت تیم ملی درخواهند آمد و در رقابت های قهرمانی آسیا که روزهای ۱۰ الی ۱۸ شهریورماه در دوحه قطر برگزار می شود شرکت می کنند.