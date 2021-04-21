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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۱۰

برنامه مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز اعلام شد

برنامه مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز اعلام شد

فدراسیون تنیس روی میز زمان برگزاری رقابت‌های انتخابی تیم ملی مردان و بانوان و چگونگی انجام آن را نهایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز ، تاریخ و نفرات دعوت شده به مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان و آقایان اعلام شد و طی آن ۳۲ بازیکن به پیکارهای انتخابی تیم ملی دعوت شدند. 

این رقابت ها با شیوه جدید و در چهار مرحله بصورت حذفی برگزار می شود که قهرمان هر مرحله به عضویت تیم ملی درخواهد آمد . 

مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان روزهای ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ماه و رقابت های آقایان نیز روزهای ۲۸ الی ۳۱ خردادماه برگزار می شود که چهار بازیکن برتر به عضویت تیم ملی درخواهند آمد و در رقابت های قهرمانی آسیا که روزهای ۱۰ الی ۱۸ شهریورماه در دوحه قطر برگزار می شود شرکت می کنند.

کد مطلب 5194804

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