غلامرضا حاجیانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمعیت هلال احمر از نخستین لحظات وقوع حادثه زمینلرزه ۵.۹ ریشتری در این مناطق حضور یافت و به امدادرسانی و کمک رسانی به آسیبدیدگان پرداخت.
وی با اشار ه به خدماترسانی به زلزلهزدگان در ٢٠ روستا در شهرستانهای گناوه و دیلم ادامه داد: در چهارمین روز از وقوع زلزله، ٨٠ نجاتگر و داوطلبین جمعیت هلال احمر استان با ١۶ دستگاه خودرو در حال ارائه خدمات هستند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر افزود: ٢٢٩ دستگاه چادر امدادی و ۴۵٠ بسته مواد غذایی ٧٢ ساعته اضطراری بین زلزلهزدگان در دیلم و گناوه توزیع شده است.
وی از شناسایی همه خانوارهای متأثر از زلزله در شهرستان گناوه خبر داد و اضافه کرد: به سرعت در حال انجام خدمات هستیم و تا پایان رفع نیاز مردم حادثه دیده، خدمت رسانی ادامه دارد.
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