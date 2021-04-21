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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۱۸

مدیرعامل هلال احمر بوشهر:

هلال احمر در کنار زلزله‌زدگان گناوه می‌ماند

هلال احمر در کنار زلزله‌زدگان گناوه می‌ماند

بوشهر- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر گفت: تا زمان رفع کامل مشکلات در کنار زلزله‌زدگان شهرستان گناوه می‌مانیم.

غلامرضا حاجیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمعیت هلال احمر از نخستین لحظات وقوع حادثه زمین‌لرزه ۵.۹ ریشتری در این مناطق حضور یافت و به امدادرسانی و کمک رسانی به آسیب‌دیدگان پرداخت.

وی با اشار ه به خدمات‌رسانی به زلزله‌زدگان در ٢٠ روستا در شهرستان‌های گناوه و دیلم ادامه داد: در چهارمین روز از وقوع زلزله، ٨٠ نجات‌گر و داوطلبین جمعیت هلال احمر استان با ١۶ دستگاه خودرو در حال ارائه خدمات هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر افزود: ٢٢٩ دستگاه چادر امدادی و ۴۵٠ بسته مواد غذایی ٧٢ ساعته اضطراری بین زلزله‌زدگان در دیلم و گناوه توزیع شده است.

وی از شناسایی همه خانوارهای متأثر از زلزله در شهرستان گناوه خبر داد و اضافه کرد: به سرعت در حال انجام خدمات هستیم و تا پایان رفع نیاز مردم حادثه دیده، خدمت رسانی ادامه دارد.

کد مطلب 5194815

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