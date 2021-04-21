مرغ به میزان کافی در بازار کرج موجود است

به گزارش مهر، غفور قاسم‌پور بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از مرکز توزیع مرغ دولتی در کرج اظهار کرد: تأمین مرغ مورد نیاز مردم به ویژه در ماه رمضان صورت گرفته است.

وی بیان کرد: گوشت مرغ به میزان کافی در بازار وجود دارد و کفاف نیازهای مردم را در ماه مبارک رمضان خواهد داد.

فرماندار کرج با بیان اینکه مشکلی در تأمین و توزیع آن وجود ندارد، تصریح کرد: دغدغه‌هایی که در تأمین مرغ مورد نیاز شب عید در استان‌های همجوار وجود داشت رفع شده و هیچ نگرانی برای تأمین مرغ مورد نیاز در شهرستان کرج وجود ندارد.

قاسم‌پور خاطرنشان کرد: شهروندان مطمئن باشند توزیع مرغ به روال عادی انجام می‌شود و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.