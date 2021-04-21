شورای ائتلاف به دنبال حرکت در مسیر انسجام نیروهای انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، افشین بازگیر بعدازظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شورای ائتلاف نیروهای انقلابی به طور منسجم از چند سال قبل فعالیت خود را در سطح کشور آغاز کرده است اظهار داشت: در استان لرستان نیز شورای ائتلاف برنامه ریزی خوبی انجام داده است و حدود هشت هزار نفر در سایت رسمی این شورا در لرستان ثبت نام کردند که این افراد مجمع عمومی را در استان تشکیل می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه روال کار به این شکل است که در بین مجمع عمومی در هر شهرستان یک مجمع منتخب انتخاب شده و بین مجمع منتخب نیز نهایتاً شورای ائتلاف آن شهرستان شکل می‌گیرد عنوان کرد: پس از تشکیل شوراهای ائتلاف در هر شهرستان نهایتاً با حضور این افراد (به صورت حضوری یا غیر حضوری) هیئت مرکزی شورای ائتلاف در لرستان تشکیل می‌شود، هیئت مؤسس نیز در کنار آنها قرار خواهد داشت و در مواقعی که نیاز باشد برای پیشبرد برنامه‌ها کمک می‌کند.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلابی لرستان تصریح کرد: شورای ائتلاف متعلق به همه نیروهای انقلابی و دلسوز است و تلاش همه اعضای آن بر این است که در انتخابات پیش رو شاهد انتخاب بهترین گزینه باشیم.

بازگیر در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در خصوص انتخاب گزینه نهایی برای انتخابات ریاست جمهوری در بین نیروهای انقلابی نیز به گونه‌ای کار پیش می‌رود که تمام شهرستان‌ها و استان‌ها در کنگره شرکت کنند افزود: با رأی اکثریت، گزینه نهایی برای حمایت نیروهای انقلابی، در بین چند گزینه‌ای که به این مرحله راه می‌یابند، برگزیده و انتخاب می‌شود.

وی بیان داشت: شورای ائتلاف به دنبال حرکت در مسیر وحدت و انسجام نیروهای انقلابی است و امیدواریم با برنامه ریزی صورت گرفته بتوانیم نقش خود را در این راستا به درستی و به خوبی ایفا کنیم.