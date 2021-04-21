آمریکا ۲ شرکت دیگر میانمار را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی عوام‌فریبانه امروز چهارشنبه ۲ شرکت دیگر میانمار را تحریم کرد.

دفتر کنترل دارائیهای خارجی (OFAC) وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا در این ارتباط اعلام کرد که ۲ شرکت صادرات چوب و ‌ مروارید میانمار را با نام‌های تجاری ام‌تی‌ای و ام‌پی‌ای در فهرست تحریمی خود قرار داده است!

بر اساس بیانیه صادره از سوی «اوفک»، دو شرکت مذکور منابع درآمدی حکومتِ نظامی میانمار به شمار می آیند.

این در حالیست که وزرای امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا نیز چندی پیش در اقدامی گزینشی پیرامون تحریم ۲ شرکت و ۱۰ عضو دیگر دولت میانمار به توافق رسیدند.

به گزارش مهر، اروپا و آمریکا مثل همیشه برخوردی گزینشی با مسئله حقوق بشر دارد. برای مثال تا پیش از براندازی دولت غیرنظامی میانمار که چشم خود را به روی نسل کشی سازمان یافته اقلیت مسلمانان روهینگیا بسته بود؛ هرگز شاهد موضع گیری قاطع آمریکا علیه این اقدام ضدبشری نبودیم.

اگر هم در حال حاضر شاهد چنین واکنش تندی از سوی واشنگتن و بروکسل هستیم، از بابت نگرانی است که درباره تأمین منافع خود در بخشی از منطقه راهبردی ایندوپاسیفیک دارد.

ارتش میانمار روز اول فوریه سال جاری در پی بازداشت میو انیونت سخنگوی حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و آنگ سان سوچی رهبر این حزب و وزیر خارجه این کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد قدرت به مین آنگ هلینگ فرمانده کل ارتش منتقل شده است.

نظامیان در بیانیه‌ای تاکید کردند که این کودتا به علت عدم رسیدگی به تقلب در انتخابات ۸ نوامبر ۲۰۲۰ انجام گرفته و کنترل کشور را تا یک سال آینده بر عهده گرفته‌اند.

اعتراضات علیه کودتا در میانمار از روز ۶ فوریه آغاز شد و کماکان ادامه دارد و تاکنون در شهرهای مختلف این کشور ۷۱۰ معترض بر اثر مداخله نیروهای امنیتی جان باخته‌اند.