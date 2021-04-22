حمید رضا دوست محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جبران خسارات واحدهای تأسیسات و خدمات در بخشهای گردشگری استان سمنان از بابت ویروس منحوس کرونا، بیان کرد: ۱۱۳ پرونده زیرساخت گردشگری که از بابت کرونا خسارت دیده بودند در سطح استان توانستند تسهیلات دریافت کنند.
وی با بیان اینکه این تسهیلات توانست تثبیت شغل ۱۷۲ نفر را منجر شود، افزود: این تسهیلات به ۵۰ دفتر خدمات مسافرتی، هفت فقره تأسیسات گردشگری، ۵۶ مرکز تولید و توزیع صنایعدستی پرداخت شد تا بتوانند گردش مالی و اشتغالی که ایجاد کردهاند را، در این شرایط دشوار مالی و اقتصادی ناشی از بحران کرونا حفظ کنند.
کاهش چشمگیر سفرهای نوروزی
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان از کاهش ۹۶ درصدی اقامت مسافران نوروزی در استان خبر داد و بیان کرد: یکی از مهمترین دلایل کاهش درآمد و ضررهای اقتصادی که واحدهای گردشگری داشتند، این کاهش چشم گیر محسوب میشود.
دوست محمدی با بیان اینکه از ۲۸ اسفند ۹۹ تا ۱۳ فروردین امسال، ۱۳ هزار و ۷۴۷ مسافر در تأسیسات گردشگری مجاز اقامت داشتهاند، ابراز کرد: علی رغم رعایت شیوه نامهها در راستای سفر هوشمند و مسئولانه و اتخاذ این سیاست که در ایام نوروز فقط موزهها و اماکن تاریخی رسمی و تحت نظارت ادارهکل که قابلیت کنترل و تدابیر لازم برای رعایت شیوهنامههای بهداشتی را داشتند، باز باشند، بازهم شاهد کاهش چشم گیر گردشگر بودیم.
وی با بیان اینکه درمجموع، ضریب اشغال واحدهای اقامتی مجاز استان ۲۳ درصد بوده که این رقم نسبت به سال قبل از شیوع کرونا ۹۶ درصد افت داشت، تاکید کرد: زیرساختهای گردشگری به دلیل کرونا شرایط نامطلوبی را پشت سر میگذرانند.
مشاغل روستایی تسهیلات گرفتند
سرپرست میراث فرهنگی استان سمنان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره مشاغل روستایی و صنایع دستی، بیان کرد: پرداخت ۱۲ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری در استان با هدف اشتغال روستایی و توسعه اقتصادی این مناطق یکی از اقدامات این اداره کل بوده که به شش زیرساخت این حوزه پرداخت و زمینه اشتغال ۲۲ نفر را مهیا کرده است.
دوست محمدی با بیان اینکه این تسهیلات به طرحهای صنایعدستی، بومگردی و تأسیسات گردشگری استان سمنان پرداخت شده است، تاکید کرد: اجرای موفق طرحهای پایدار اشتغال روستایی و عشایر، موجب کاهش حاشیهنشینی، کاهش مهاجرت به شهرها، ماندگاری ساکنان روستا و درآمدزایی برای آنها، کمک به اقتصاد و معیشت خانوارهای روستایی، اشتغالزایی برای جوانان و کارجویان و حل معضل بیکاری در مناطق روستایی و عشایری میشود.
وی همچنین درباره وضعیت کاروانسراهای استان سمنان به خصوص در میامی، توضیح داد: وضعیت کاروانسراهای شهرستان میامی برای حضور ارزیاب سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) بررسی شد.
ساماندهی کاروانسراهای میامی
سرپرست میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه میامی بهترین کاروانسراهای تاریخی قابل سرمایه گذاری را دارد، گفت: وجود کاروانسرای میامی، سپنج (جهانآباد)، مجموعه کاروانسراهای میاندشت شامل سه کاروانسرا، کاروانسرای عباسآباد، الحاک، صدرآباد، محمدآباد پل ابریشم و سنگی شریفآباد، نشانگر اهمیت تاریخی و گردشگری و همچنین میراث فرهنگی میامی و استان سمنان است.
دوست محمدی درباره ساماندهی کاروانسراهای میامی، گفت: مرمت و معرفی این کاروانسراها، نقش مؤثری در توسعه شهرستان دارد و حفاظت و مرمت این آثار ارزشمند از اهداف اصلی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان است و نیاز به همکاری سایر دستگاههای اجرایی و مالکان کاروانسراها دارد
به گزارش خبرنگار مهر، در استان سمنان ۹۰ اقامتگاه بومگردی، ۱۵ هتل و مهمانسرا، ۱۴ اقامتگاه سنتی، پنج مهمانپذیر، پنج مجتمع گردشگری، ۷۹ خانه مسافر، یک هتلآپارتمان، دو مرکز تفریحیسرگرمی، یک اردوگاه، یک متل، ۳۱ دفتر خدمات مسافرتی، ۴۲ رستوران بینراهی، ۱۹ سفرهخانه سنتی و سه مؤسسه آموزش گردشگری فعال است.
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