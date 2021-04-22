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۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۵۰

در معاملات امروز؛

قیمت طلا در بالاترین سطح ۸ هفته‌ای باقی ماند / ۱,۷۹۴ دلار

قیمت طلا در بالاترین سطح ۸ هفته‌ای باقی ماند / ۱,۷۹۴ دلار

قیمت طلا در معاملات امروز، پنج‌شنبه، تحت تأثیر افت سود اوراق قرضه آمریکا که باعث شد تقاضا برای خرید طلا بالا برود، رشد کرد و در بالاترین سطح ۸ هفته اخیر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت طلا در معاملات امروز، پنج‌شنبه، تحت تأثیر افت سود اوراق قرضه آمریکا که باعث شد تقاضا برای خرید طلا بالا برود، رشد کرد و در بالاترین سطح ۸ هفته اخیر قرار گرفت.

تا ساعت ۱۰:۲۱ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۰.۱ درصد رشد کرد و به ۱,۷۹۴.۶۷ دلار رسید. این شاخص پیش از این تا ۱,۷۹۷.۴۱ دلار بالا رفته بود که بالاترین سطح آن از ۲۵ فوریه تا کنون است.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا ۰.۱ درصد رشد کرد و به ۱,۷۹۵.۴۰ دلار رسید.

سود اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا افت کرد و پایین‌تر از ۱.۶ درصد باقی ماند تا سرمایه‌گذاران به سوی خرید سرمایه‌هایی نظیر طلا که غیر سودآور هستند ترغیب شوند.

شاخص دلار در مقابل ارزهای مهم جهان ۰.۱ درصد افت کرد تا قیمت طلا برای دارندگان ارزهای غیردلاری ارزان‌تر تمام شود.

کد مطلب 5195223

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