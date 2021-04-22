افزایش ۲۲۷ درصدی صادرات کالا از مرز پرویزخان در سال ۹۹

فریبرز کرمی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۹۹، ۴۲۴ هزار و ۶۱۹ تن کالا از طریق پایانه مرزی پرویزخان به کشور عراق صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، ۲۲۷ درصد رشد داشته است.
وی افزود: ترانزیت ورودی و ناوگان حامل کالای ورودی در سال گذشته هفت هزار و ۸۸۳ تن و در مدت مشابه در سال ۹۸، ۸۷۶ هزار تن بوده که کاهش ۹۹ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به آمار تردد مسافران ایرانی از طریق مرز پرویزخان به دلیل شیوع کرونا تصریح کرد: ۱۷ هزار و ۸۱۴ مسافر ایرانی در مجموع از طریق مرز پرویزخان تردد کرده که معادل کاهش ۷۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ است.
کرمی با بیان اینکه مجموع کل تردد مسافر ایرانی در مدت مذکور نسبت به سال گذشته کاهش ۷۳ درصدی را نشان میدهد، گفت: مجموع کل تردد مسافر خارجی در سال ۹۹ از طریق پایانه مرزی پرویزخان هشت هزار و ۴۵۷ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ کاهش ۹۴ درصدی داشته است.
افراد حاضر در مرز پرویزخان از نظر ابتلاء به ویروس کرونا پایش میشوند
وی خاطر نشان کرد: مرز پرویز خان به دستگاههای ضدعفونی کامیونها مجهز بوده و رانندگان و افراد داخل مرز که در حال تردد بین کشور ایران و عراق هستند پیش از ورود به کشور از نظر ابتلاء به ویروس کرونا ارزیابی میشوند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه بیان کرد: تنها نگرانی موجود از سوی کارگرها، تجار، رانندگان داخلی و افرادی که از قصرشیرین می آیند احساس میشود و در حال پیگیری موضوع برای نظارت بر آنها هستیم.
کرمی اضافه کرد: پارکینگهای مرزی زیر نظر تیمهای بهداشتی و نظارتی قرار دارند و خدمات لازم به رانندگانی که از راه دور به مرز پرویزخان سفر کردهاند ارائه میشود.
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