هر ۱۲ دقیقه یک بستری و هر ۳ ساعت یک فوتی کرونا در اردبیل

محمدرضا رضایی‌بنا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، وضعیت رو به رشد بیماری کرونا در اردبیل را یادآور شد و اظهار کرد: با توجه به اینکه ما به صورت روزانه ۱۰۰ تا ۱۰۵ مورد بستری جدید و ۵ تا ۱۰ مورد فوتی ناشی از بیماری کرونا را داریم به طور میانگین در این استان در هر ۱۲ دقیقه یک بیمار جدید تحت بستری قرار گرفته و هر ۳ ساعت یک نفر بر اثر ابتلاء به این بیماری جان خود را از دست می‌دهد، که این آمار نگران‌کننده‌تر از قبل شده است.

وی به تکمیل ظرفیت بیمارستان‌های استان اشاره و اضافه کرد: هم اکنون ۸۰ درصد ظرفیت بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل به عنوان اصلی‌ترین مرکز درمان کرونا به خدمات‌رسانی به بیماران این ویروس اختصاص داده شده است.

این مسئول ادامه داد: همچنین بیمارستان امام رضا (ع) اردبیل با ۱۰۰ درصد ظرفیت، بیمارستان سبلان با یک سوم، بیمارستان شهدای پارس‌آباد با ۸۰ درصد، بیمارستان مشگین شهر با ۵۰ درصد ظرفیت در اختیار بیماران کرونایی قرار دارد که در همین رابطه در بیمارستان فاطمی یک بخش درمانی و در بیمارستان بوعلی نیز بخش درمان کودکان به خدمات‌دهی به بیماران کرونا مشغول هستند.

رضایی‌بنا همچنین یادآور شد: در بیمارستان شهرستان‌های بیله سوار، نمین و کوثر نیز به دلیل افزایش تعداد مبتلایان به کرونا پذیرش بیمار داریم.

کرونای همه مبتلایان در موج چهارم از نوع «انگلیسی» است!

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان در اظهاراتی از عدم پیگیری شناسایی بیماران مبتلا به کرونای انگلیسی خبر داد و گفت: با این نگاه که همه بیماران در موج چهارم به نوع جهش یافته کرونا مبتلا شده‌اند هم‌اکنون به طور اختصاصی در پی شناسایی بیماران مبتلا به کرونای انگلیسی نیستیم.

رضایی بنا افزود: در حقیقت کرونای انگلیسی در استان اردبیل به هیچ عنوان بررسی نمی‌شود، چرا که در نظر داریم که هم‌اکنون نوع غالب کرونا در بین مبتلایان جدید از نوع کرونای انگلیسی بوده و به همین دلیل توجه خود را بر روی درمان بیماران متمرکز کرده‌ایم.

وی این مهم را در علم همه‌گیر شناسی در رابطه با بیماران واگیردار متداول دانست و تصریح کرد: کرونای بیشتر مبتلایان در موج چهارم به احتمال زیاد از نوع جهش یافته انگلیسی است.

تزریق ۸ هزار دز واکسن کرونا در اردبیل

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان تصریح کرد: واکسن کرونا از ابتدای توزیع در کشور در ۶ قسمت و محموله به استان اردبیل ارسال شده است که در مجموع از ابتدای توزیع واکسن در بین استان‌ها در اردبیل تزریق ۸ هزار دز واکسن کرونا را داشتیم.

رضایی بنا تصریح کرد: محموله اول واکسن کرونا در استان اردبیل به کادر درمان و تیم پزشکی و پرستاری اختصاص یافت که محموله بعدی نیز در اختیار گروه بیماران خاص و در خطر همانند بیماران سرطانی یا سالمندان تحت پوشش قرار گرفت.

به گفته وی در محموله‌های بعدی کادر درمان و تیم‌های پزشکی و پرستاری در کنار داوطلبان دریافت واکسن در دستور کار تزریق واکسن کرونا در اردبیل خواهد بود.

بیمارستان‌های اردبیل برای درمان بیماران کرونایی تجهیز شد

این مسئول به تکمیل ظرفیت بیمارستان‌های اردبیل اشاره و اضافه کرد: با اذعان به تکمیل ظرفیت تخت‌های بیمارستانی اردبیل باید گفت که وضعیت خوبی در استان نداریم و در صورت افزایش تعداد مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مجبور به راه‌اندازی تخت‌های صحرایی بیشتر خواهیم بود که در روزهای اخیر اولین بیمارستان صحرایی استان بعد از شیوع موج چهارم در محوطه دانشگاه علوم پزشکی راه‌اندازی شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای کنترل بیماری کرونا ساختمان غربالگری مستقر در محوطه بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل دومین بیمارستان صحرایی احتمالی در اردبیل خواهد بود که در صورت افزایش تعداد مبتلایان از ظرفیت این ساختمان استفاده می‌کنیم.

رضایی‌بنا تدابیر کنترلی بیمارستان‌های استان را به لحاظ خدمات‌دهی به بیماران کرونا خوب ارزیابی کرد و افزود: در بازدیدهای رسمی که به صورت مداوم از مراکز درمان کرونا در استان انجام می‌شود به طور عینی شاهد تدابیر ویژه کنترلی و درمان در بیمارستان‌های استان هستیم که در این زمینه مراکز درمانی با نظارت مستقیم دانشگاه علوم پزشکی با تمام ظرفیت درمانی خود در بخش کرونا در حال خدمات‌دهی به بیماران هستند.

وی از راه‌اندازی ۶ مخزن اکسیژن جدید در مراکز درمانی استان خبر داد و گفت: به دلیل شیوع بیماری کرونا در استان و در راستای تجهیز مراکز درمانی تعداد ۶ دستگاه مخزن اکسیژن به ظرفیت درمان بیمارستان‌های اردبیل افزوده شده است که در همین مدت در بیمارستان شهرستان‌های پارس‌آباد و مشگین شهر نیز شاهد راه‌اندازی دستگاه سی. تی. اسکن بودیم.

این مسئول ظرفیت تهویه و ونتیلاتوری مراکز درمانی استان را به لحاظ خدمات‌رسانی به بیماران بد حال کرونایی با تنگی نفس شدید خوب عنوان و خاطرنشان کرد: در این رابطه هیچ مشکل حادی نداریم.

۲ هزار پزشک و پرستار در بخش‌های کرونا فعالیت دارند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان از فعالیت ۲ هزار کادر درمان در بیمارستان‌های استان خبر داد و اظهار کرد: هم‌اکنون این تعداد از پرستاران و تیم پزشکی استان در بخش‌های کرونایی مراکز درمانی مشغول به خدمات‌رسانی هستند.

رضایی‌بنا به ترافیک کاری کادر درمان به دلیل افزایش شمار مبتلایان به بیماری کرونا اشاره و اضافه کرد: هم‌اکنون کادر درمان با خستگی مفرط مواجه هستند که در صورت افزایش تعداد مبتلایان در روزهای آینده مدیریت شرایط سخت‌تر خواهد شد.

به گفته این مسئول هم‌اکنون بیمارستان‌های استان با ظرفیت موجود و ممکن به ارائه خدمات به بیماران کرونا مشغول هستند که در صورت بحرانی شدن وضعیت امکان بکارگیری تعداد بیشتری از تیم‌های پزشکی و پرستاری دیگر بخش‌های درمانی بیمارستان‌ها وجود دارد.

موج پنجم کرونا در یک قدمی اردبیل

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان در توصیه به مردم برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و پایبندی به شیوه نامه مراقبتی گفت: متأسفانه سرانه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان همزمان با شیوع موج چهارم کرونا به شدت افت کرده است که همین عامل می‌تواند زنگ خطری برای آغاز موج جدید کرونا در استان باشد.

رضایی‌بنا با اشاره به اینکه وقوع موج پنجم کرونا در اردبیل در عین عادی انگاری و بی احتیاطی‌های مردم استان دور از انتظار نیست اضافه کرد: افزایش تعداد مراجعات روزانه به مراکز درمانی این نگرانی را برای ما ایجاد کرده است که در صورت ادامه وضعیت کنونی شاهد وقوع یک بحران جدی در استان باشیم.

وی از مردم خواست تا با تعطیلی هر گونه دورهمی و مهمانی‌ها به کاهش آمار مبتلایان جدید در استان کمک کنند، چرا که اصلی‌ترین راه انتشار ویروس کرونا از طریق انتقال فرد به فرد بوده و این مهم در دورهمی و تجمعات اتفاق می‌افتد.