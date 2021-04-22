تهدید جدی باشگاه نساجی به سازمان لیگ فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ابراهیمی پنجشنبه شب در نشست خبری پس از بازی تیم‌های نساجی مازندران و سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران گفت، باشگاه نساجی مازندران به احترام برنامه‌ای که از قبل سازمان لیگ داده، این بازی برابر سپاهان را انجام داد و حتی بازی بعدی در جام حذفی برابر تیم ملوان را نیز انجام خواهد داد.

وی افزود: اما از بازی بعدی که نساجی در هفته بیست و دوم باید به مصاف تیم مس رفسنجان برود، بازی نخواهد کرد.

مدیر اطلاع رسانی باشگاه نساجی مازندران در توضیح این تهدید به سازمان لیگ گفت، که تا زمانی که تساوی در برگزاری بازی میان همه تیم‌ها به خصوص تیم‌های پایین جدول برقرار نشود و فاصله بازی‌ها بیش از یک بازی باشد، بازی نخواهیم کرد.

ابراهیمی تصریح کرد، سازمان لیگ باید شرایط را به طور مساوی برای همه تیم‌های اعمال کند و حق هیچ تیمی پایمال نشود.

وی تاکید کرد، که نامه رسمی این درخواست جدی باشگاه نساجی مازندران روز شنبه به سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ارسال خواهد شد.

به گزارش مهر، تیم‌های نساجی مازندران در چارچوب هفته بیست ویکم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور پنجشنبه شب در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر میزبان تیم سپاهان اصفهان بود و در پایان با نتیجه یک بر صفر از میهمان خود شکست خورد.

تنها نماینده مازندران با قبول سیزدهمین شکست این فصل خود با کسب ۱۶ امتیاز اندوخته گذشته همچنان در رتبه پانزدهم جدول باقی ماند. تیم سپاهان اصفهان هم به لطف برتری یک بر صفر با گل " احسان حاج صفی" برابر تیم نساجی مازندران ۴۴ امتیازی شد وبه طور موقت به صدر جدول رده بندی این رقابت‌ها صعود کرد.