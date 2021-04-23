پورتو به صدر جدول نزدیکتر شد/ مهاجم بنفیکا علیه طارمی!

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از بازی‌های هفته بیست و هشتم لیگ فوتبال پرتغال شب گذشته تیم پورتو به مصاف تیم ویتوریا گیمارش رفت که این بازی با یک گل به سود پورتو تمام شد.

در این مسابقه مهدی طارمی مهاجم ایرانی در ترکیب اصلی پورتو حضور داشت و ۸۰ دقیقه برای این تیم بازی کرد اما موفق به گلزنی نشد. تک گل پورتو توسط «موسی ماره‌گا» به ثمر رسید.

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‌تلاش طارمی برای گرفتن توپ از بازیکن گیمارش

‌با این برد، پورتو ۶۶ امتیازی شد و به ۴ امتیازی تیم اسپورتینگ لیسبون در صدر جدول رسید. اختلاف امتیاز پورتو و اسپورتینگ در هفته‌های گذشته ۱۰ امتیاز بود اما بعد از توقف صدرنشین در چند مسابقه و بردهای پیاپی پورتو، این عدد به ۴ امتیاز کاهش یافته است. به این ترتیب پورتو این شانس را دارد که در هفته‌های باقی مانده حتی صدر جدول را از آن خود کند و دوباره به عنوان قهرمانی برسد.

در دیگر بازی این هفته، تیم بنفیکا به مصاف پورتومیننزه رفت و موفق شد با نتیجه پرگل ۵ بر یک به پیروزی برسد. این بازی از دو جهت حائز اهمیت است.

نخست حضور جعفر سلمانی بازیکن ایرانی تیم پورتومیننزه در ترکیب اصلی این تیم و بازی ۶۳ دقیقه‌ای او. سلمانی البته از گلزنی برای تیمش بازماند.



جعفر سلمانی (شماره ۲۹) به دنبال گرفتن توپ از اوتامندی مدافع آرژانتینی بنفیکا

از سوی دیگر «هریس سفروویچ» مهاجم گلزن بنفیکا شب گذشته هم به روند گلزنی‌های خود ادامه داد و موفق شد دو بار دروازه پورتومیننزه را باز کند. به این ترتیب مهاجم بنفیکا تعداد گل‌های خود را در لیگ پرتغال به عدد ۱۸ رساند و بالاتر از «پدرو گونکالوس» (۱۷ گل از اسپورتینگ) قرار گرفت.

مهدی طارمی در لیگ پرتغال ۱۱ گل به ثمر رسانده است و به همین دلیل کار سختی برای رسیدن به مدعیان آقای گلی دارد.